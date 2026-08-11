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След взрива във Военния завод: Разследващите започнаха огледи на мястото

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Чете се за: 03:50 мин.
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взръвът военния завод разследващите започнаха огледи мястото
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Разследващите започнаха огледи във военния завод „ЕМКО" след взрива, който вчера напълно унищожи склад за боеприпаси. Към момента е овладян и пожарът, който се разрази в Тревненския балкан, вследствие на разпръснати осколки. 24 часа след последния взрив във военния завод в Белица разследващите започнаха огледи.

старши комисар Илиян Иванов, директор на ОД МВР - Габрово: „Изчакахме да минат 24 часа да изтекат, за да може да сме сигурни, че няма да има последващи взривове, за да може целият периметър да е безопасен, за да може да влязат наши екипи. Оттук нататък предстои екипи, които са на СОБТ, да извършат обследване и съответно, където бъдат намерени невзривени боеприпаси, ще бъдат взривени.“

Осколки, които са се разпръснали на повече от 500 метра от склада за боеприпаси във военния завод, са предизвикали огромния пожар, който се разпространи в Тревненския балкан до село Станчов хан.

главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция ПБЗН: „Към момента може да се каже, че те са овладени, има на място пропушвания, но те са локални огнища от паднали дървета или дънери. За днес ще продължим да осъществяваме дежурства и да гасим, където е необходимо.“

Хората в село Белица, казват, че взривът е усетен силно, а през целия ден вчера са били в готовност да се евакуират.

„Бяхме готови да се евакуираме, не сме затваряли прозорци, следяхме обстановката.“

„Аз почти нищо не разбрах, бях си седнала тук, даже си помислих, че от Вонеща вода гърмят.“

Мобилни станции мерят чистотата на въздуха в село Плачковци, като по време на заседание на кризисния щаб стана ясно, че през нощта е имало повишение на нормите за фини прахови частици заради пожара.

Денчо Минев, кмет на Община Трявна: „От лабораторията отчитат, че е вследствие на пожарите, които са възникнали, и вятъра. Също така са измерени и в Трявна, показателите на въздуха са добри. Като изводът на лабораторията е, че няма опасност за населението.“

Днес управителят на военния завод отрече първоначалната версия, че огънят е тръгнал от камион, който се използвал за товаро-разтоварителна дейност.

Славчо Димиев, управител на военния завод: „Няма такава вероятност поради простата причина,че превозното средство е товарен камион, с който се е превозила продукция от производствено помещение към склада за съхранение. Около 10-ина минути преди инцидента е разтоварена продукция в склада и превозното средство е било подготвено да отива към друг склад.“

Военната производствена площадка в Белица съществува още преди да стане собственост на „ЕМКО“. През 2009 г. базата е придобита от оръжейното дружество. В момента там се произвеждат боеприпаси и компоненти за тях, като в него са ангажирани над 300 работници.

Вижте още в прякото включване на Мирела Дончева

#започнаха огледи #военен завод #взрив

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