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СЕМ призовава медиите за спазване на етичните стандарти при отразяване случаи на насилие с участието на деца

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сем призовава медиите спазване етичните стандарти отразяване случаи насилие участието деца
Снимка: БТА/Архив
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Съветът за електронни медии следи с особено внимание и загриженост медийното отразяване на всички случаи на насилие с участието на деца. В момента специализираната администрация на Съвета провежда извънредно фокусирано наблюдение по три казуса от последната седмица - в Пловдив, в Банско и в Радомир.

Съветът разбира изключително високата обществена чувствителност по темите, включващи участието на деца в актове на насилие и призовава за отговорно и етично отразяване в медиите.

СЕМ припомня, че при такива казуси журналистите имат специфични ангажименти по Етичния кодекс на българските медии, които изискват въздържане от излишна сензационност при отразяване на престъпления, насилие и жестокост.

Съветът апелира медиите да не се превръщат в платформа за език на омраза, подбуждане или прилагане на насилие и насърчаване на саморазправа.

#участието на деца #случаи на насилие #етични стандарти #призова медиите #СЕМ

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