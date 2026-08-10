БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пред БНТ съдията след жестокото убийство в Пловдив: Виждал съм много престъпници, но млади хора да искат да причинят болка на някого за пръв път

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
A+ A-
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Продължаваме с още подробности около бруталното убийство в Пловдив. В селото на едно от арестуваните момчета хората твърдят, че то е изрисувало местния мост със свастики и нацистки символи. Днес съдията, който се произнесе по мерките за задържане на младежите, обясни, че е важно обществото да знае мотивите на съда. А вътрешният министър заяви, че МВР следи социалните мрежи за прояви на агресия и заплахи. Групата на обвинените за тежкото убийство в Пловдив вероятно е подражавала на движението на руски неонацист. В социалните мрежи младежите са публикували снимки и видео по време на побоя, на които позират с характерните жест и флаг, символи на руската организация. В селото на едно от арестуваните момчета хората твърдят, че то е изрисувало местния мост със свастики и нацистки символи. Днес съдията, който се произнесе по мерките за задържане на младежите, обясни, че е важно обществото да знае мотивите на съда.

Продължават да излизат нови подробности по случая с жестокото убийството на 37-годишния Георги Кузев от град Кричим. Днес съдия Петко Минев заяви за БНТ, че групата тийнейджъри са си купили и бутилка водка, след като са откраднали парите на пребития от тях мъж. Стана ясно още, че по време на продължилия повече от час побой младеж е използвал и палка, с която са нанасяни удари на Георги Кузев. Вътрешният министър Иван Демерджиев апелира към всички институции да изпълняват адекватно функциите си, с цел превенция на подобни случаи. Той апелира и към родителите и образователната система да обръщат внимание на децата, защото подобна агресия е недупостима.

Съдия Петко Минев, оставил за постоянно петимата младежи в ареста, каза пред БНТ, че не е виждал подобно нещо в 20-годишния си стаж на магистрал и е останал в ступор от жестокостта.

Петко Минев, съдия Окръжен съд Пловдив: „Аз сдържам трудно емоциите си като човек, още повече като съдия. Виждал съм много закоравели престъпници и съм разглеждал много убийства, но толкова млади хора, толкова различни начини да искат да причинят болка на някого, на ум не ми е идвало, че има такива начини. В очите им буквално са започнали да грухтят, имитирайки звуците на това дете, и след което е последвал бурен ехиден смях.“

В село Строево съседи на момчето, сочено за основен извършител на побоя над 37-годишния Георги Кузев, описаха родителите и по-големия му брат като добри и учтиви хора. Ралица Конзурова обаче е забранила на сина си да общува със задържания.

- „Как описвате момчето?“

Ралица Конзурова, съседка: „Конфликтно. Аз съм му казала да не се движи с него, изпитвам страх. Мисля, че компанията, с която се събира това му оказва влияние и вече постъпките водят докъде.“

Атанас Плачков, съсед: „Аз съм излизал с него. Драскат по парапети, по коли, спадат гуми. Много пие.“

Заради появилите се в социалните мрежи снимки и видеа с неонацистки символи, вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че вече има заловени и други хора с подобни профили.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „В момента сме включили и ГДБОП чрез дирекция кибер престъпност, за да се следят подобни прояви, подобни документирания на каквато и да е форма на агресия и заплаха в социалните мрежи, така че да не се стига до нещо подобно.“

Васил Костадинов, директор на ОД МВР Пловдив: „Към момента са повдигнати пет обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събраните доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека.“

Петимата задържани могат да обжалват мярката си за неотклонение пред Апелативния съд в четвъртък. Преди това жители на Кричим организират протест пред съдебната палата.

Вижте още в прякото включване на Галена Паскова

#на стореното #тотално неосъзнаване #убийство #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
2
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна: Евакуираме близките населени места
4
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна:...
Кметът на Трявна: Ще задействаме BG-ALERT, хората да не излизат на открито
5
Кметът на Трявна: Ще задействаме BG-ALERT, хората да не излизат на...
Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния завод край Трявна
6
Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния завод край...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
4
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
6
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици

Още от: Криминално

Демерджиев за убийството в Пловдив: МВР следи социалните мрежи за прояви на агресия и заплахи
Демерджиев за убийството в Пловдив: МВР следи социалните мрежи за прояви на агресия и заплахи
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
50417
Чете се за: 01:25 мин.
Младеж на 18 г. е задържан за убийството на чичо си в димитровградското село Странско Младеж на 18 г. е задържан за убийството на чичо си в димитровградското село Странско
9355
Чете се за: 00:30 мин.
Задържаха мъж за палежа на луксозен автомобил на Митьо Очите в Слънчев бряг Задържаха мъж за палежа на луксозен автомобил на Митьо Очите в Слънчев бряг
11657
Чете се за: 00:50 мин.
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан е мъж, у когото са намерени дрога и 460 000 евро Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан е мъж, у когото са намерени дрога и 460 000 евро
17207
Чете се за: 02:02 мин.
Манипулирани водомери и такса "спокойствие": Нова афера с участието на бившия директор на "ВиК - Бургас" Манипулирани водомери и такса "спокойствие": Нова афера с участието на бившия директор на "ВиК - Бургас"
Чете се за: 04:12 мин.

Водещи новини

Взрив и пожар във военен завод край Трявна: "Запалването е тръгнало отвътре навън" (ОБЗОР)
Взрив и пожар във военен завод край Трявна: "Запалването е...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
"ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна "ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Какво установиха властите за падналия край Кардам дрон Какво установиха властите за падналия край Кардам дрон
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Десетки загинали и паднали сгради при силно земетресение в Колумбия Десетки загинали и паднали сгради при силно земетресение в Колумбия
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Пред БНТ съдията след жестокото убийство в Пловдив: Виждал съм...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Бургас и Пловдив вече няма да изпращат кръвни проби за алкохол и...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Как да се справим с „тропическите нощи“ в горещото време?
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Остров Итака в очакване на гости - ще съживи ли "Одисея"...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ