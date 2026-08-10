Пред БНТ съдията след жестокото убийство в Пловдив: Виждал съм много престъпници, но млади хора да искат да причинят болка на някого за пръв път

Продължаваме с още подробности около бруталното убийство в Пловдив. В селото на едно от арестуваните момчета хората твърдят, че то е изрисувало местния мост със свастики и нацистки символи. Днес съдията, който се произнесе по мерките за задържане на младежите, обясни, че е важно обществото да знае мотивите на съда. А вътрешният министър заяви, че МВР следи социалните мрежи за прояви на агресия и заплахи. Групата на обвинените за тежкото убийство в Пловдив вероятно е подражавала на движението на руски неонацист. В социалните мрежи младежите са публикували снимки и видео по време на побоя, на които позират с характерните жест и флаг, символи на руската организация. В селото на едно от арестуваните момчета хората твърдят, че то е изрисувало местния мост със свастики и нацистки символи. Днес съдията, който се произнесе по мерките за задържане на младежите, обясни, че е важно обществото да знае мотивите на съда.

Продължават да излизат нови подробности по случая с жестокото убийството на 37-годишния Георги Кузев от град Кричим. Днес съдия Петко Минев заяви за БНТ, че групата тийнейджъри са си купили и бутилка водка, след като са откраднали парите на пребития от тях мъж. Стана ясно още, че по време на продължилия повече от час побой младеж е използвал и палка, с която са нанасяни удари на Георги Кузев. Вътрешният министър Иван Демерджиев апелира към всички институции да изпълняват адекватно функциите си, с цел превенция на подобни случаи. Той апелира и към родителите и образователната система да обръщат внимание на децата, защото подобна агресия е недупостима.

Съдия Петко Минев, оставил за постоянно петимата младежи в ареста, каза пред БНТ, че не е виждал подобно нещо в 20-годишния си стаж на магистрал и е останал в ступор от жестокостта.

Петко Минев, съдия Окръжен съд Пловдив: „Аз сдържам трудно емоциите си като човек, още повече като съдия. Виждал съм много закоравели престъпници и съм разглеждал много убийства, но толкова млади хора, толкова различни начини да искат да причинят болка на някого, на ум не ми е идвало, че има такива начини. В очите им буквално са започнали да грухтят, имитирайки звуците на това дете, и след което е последвал бурен ехиден смях.“

В село Строево съседи на момчето, сочено за основен извършител на побоя над 37-годишния Георги Кузев, описаха родителите и по-големия му брат като добри и учтиви хора. Ралица Конзурова обаче е забранила на сина си да общува със задържания.

- „Как описвате момчето?“ Ралица Конзурова, съседка: „Конфликтно. Аз съм му казала да не се движи с него, изпитвам страх. Мисля, че компанията, с която се събира това му оказва влияние и вече постъпките водят докъде.“ Атанас Плачков, съсед: „Аз съм излизал с него. Драскат по парапети, по коли, спадат гуми. Много пие.“

Заради появилите се в социалните мрежи снимки и видеа с неонацистки символи, вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че вече има заловени и други хора с подобни профили.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „В момента сме включили и ГДБОП чрез дирекция кибер престъпност, за да се следят подобни прояви, подобни документирания на каквато и да е форма на агресия и заплаха в социалните мрежи, така че да не се стига до нещо подобно.“ Васил Костадинов, директор на ОД МВР Пловдив: „Към момента са повдигнати пет обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събраните доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека.“

Петимата задържани могат да обжалват мярката си за неотклонение пред Апелативния съд в четвъртък. Преди това жители на Кричим организират протест пред съдебната палата.

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