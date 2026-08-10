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Пожар близо до Атина: Полицията евакуира хора от района на Куварас

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Гръцката полиция евакуира жителите в района на Куварас, на 60 километра, югоизточно от Атина. Нов горски пожар лумна в района, но беше овлядан.

Близо 200 огнеборци гасиха пламъците. В операцията бяха включени четири хеликоптера и два противопожарни самолета. В потушаването на пожара участваха и пожарникари от Франция и Румъния. Районът е бил под предупреждение от четвърто ниво по петстепенната скала за опасност на Гърция. Това е вторият пожар близо до Атина това лято. Първият избухна 10 дни по-рано северозападно от града и унищожи над 11 000 хектара борови гори и земеделски земи.

#район на Куварас #полицията #Атина #евакуирани хора #пожар

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