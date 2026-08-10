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ВЗРИВ ВЪВ ВОЕННИЯ ЗАВОД КРАЙ ТРЯВНА

Свидетелски разказ след взрива в Белица: Видя се жълт облак, замириса на барут

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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"Видя се жълт облак, жълт дим, замириса на барут", това разказа пред БНТ Невена Паскова, която живее близо до върх Бъзовец, което е на 10 - 15 км от завода в Белица.

"Днес преди обяд около 10.45 ч. се чу страшен тътен. Видя се жълт облак, жълт дим, замириса на барут. Терасата, на която стояхме, се разтресе цялата, стъклата се разтресаха", разказва жената.

По думите ѝ всички хора в района работят в този завод.

"При нас всичко е нормално, местните хора се притесняват за близките си, понеже и в целия район тук всички хора работят в този завод", каза Паскова.

#взривове край Трявна #военен завод

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