Свидетелски разказ след взрива в Белица: Видя се жълт облак, замириса на барут

"Видя се жълт облак, жълт дим, замириса на барут", това разказа пред БНТ Невена Паскова, която живее близо до върх Бъзовец, което е на 10 - 15 км от завода в Белица.

"Днес преди обяд около 10.45 ч. се чу страшен тътен. Видя се жълт облак, жълт дим, замириса на барут. Терасата, на която стояхме, се разтресе цялата, стъклата се разтресаха", разказва жената.

По думите ѝ всички хора в района работят в този завод.