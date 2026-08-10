БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във...
Чете се за: 03:40 мин.
Почина лъвът Славчо от Столичния зоопарк
Чете се за: 00:27 мин.
Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния...
Чете се за: 02:22 мин.
Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам
Чете се за: 01:40 мин.
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
Чете се за: 01:37 мин.
Виктория Ангелова спечели световната титла на троен скок...
Чете се за: 01:37 мин.
Димитър Стоянов: Очакваме днес отговор от Украйна дали...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВЗРИВ ВЪВ ВОЕННИЯ ЗАВОД КРАЙ ТРЯВНА

"ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Запази
силен взрив военния завод село белица трявна
Слушай новината

По повод взрива в базата за боеприпаси край тревненското село Белица, от компанията "ЕМКО" посочват в съобщение до медиите, че причините за инцидента се изясняват, като се изключва човешка грешка.

Освен че няма пострадали, не е засегнат горски фонд и не е причинено замърсяване на околната среда, посочват още от фирмата.

В съобщението се припомня за подобни инцидентни, в складови обекти на компанията през 2011 г., 2022 г., 2023 г. и се посочва, че разследванията по тях и до днес са в задънена улица.

"На 10 август 2026 г. около 10.30 часа, в складова база на компанията "ЕМКО" ООД, в района на град Трявна, възникна инцидент. Няма пострадали, няма засегнат горски фонд, няма замърсяване на околната среда, както и чужда собственост. Причините за инцидента се изясняват, съвместно с компетентните власти. Изключва се човешка грешка.

Използваме случая да напомним за подобни инцидентни, в складови обекти на компанията през 2011 г., 2022 г., 2023 г. Подобни бяха инцидентите през изминалите петнайсетина години и при други производители на отбранителна продукция, в това число "ВМЗ Сопот", през пролетта на 2015 г. Разследванията на тези инциденти и до днес са в задънена улица, въпреки всички наши призиви за резултат" пишат от "ЕМКО" ООД.

#взривове край Трявна #взрив в Белица #ЕМКО

Водещи новини

Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във военния завод край Трявна
Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във военния...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
"ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна "ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Почина лъвът Славчо от Столичния зоопарк
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Нивото на Дунав при Русе падна с още 2 сантиметра
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Свидетелски разказ след взрива в Белица: Видя се жълт облак,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съветът за мир за Газа: Израел ще се изтегли едва след пълното...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ