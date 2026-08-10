"ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна
По повод взрива в базата за боеприпаси край тревненското село Белица, от компанията "ЕМКО" посочват в съобщение до медиите, че причините за инцидента се изясняват, като се изключва човешка грешка.
Освен че няма пострадали, не е засегнат горски фонд и не е причинено замърсяване на околната среда, посочват още от фирмата.
В съобщението се припомня за подобни инцидентни, в складови обекти на компанията през 2011 г., 2022 г., 2023 г. и се посочва, че разследванията по тях и до днес са в задънена улица.
"На 10 август 2026 г. около 10.30 часа, в складова база на компанията "ЕМКО" ООД, в района на град Трявна, възникна инцидент. Няма пострадали, няма засегнат горски фонд, няма замърсяване на околната среда, както и чужда собственост. Причините за инцидента се изясняват, съвместно с компетентните власти. Изключва се човешка грешка.
Използваме случая да напомним за подобни инцидентни, в складови обекти на компанията през 2011 г., 2022 г., 2023 г. Подобни бяха инцидентите през изминалите петнайсетина години и при други производители на отбранителна продукция, в това число "ВМЗ Сопот", през пролетта на 2015 г. Разследванията на тези инциденти и до днес са в задънена улица, въпреки всички наши призиви за резултат" пишат от "ЕМКО" ООД.