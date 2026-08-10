"ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна

По повод взрива в базата за боеприпаси край тревненското село Белица, от компанията "ЕМКО" посочват в съобщение до медиите, че причините за инцидента се изясняват, като се изключва човешка грешка.

Освен че няма пострадали, не е засегнат горски фонд и не е причинено замърсяване на околната среда, посочват още от фирмата.

В съобщението се припомня за подобни инцидентни, в складови обекти на компанията през 2011 г., 2022 г., 2023 г. и се посочва, че разследванията по тях и до днес са в задънена улица.