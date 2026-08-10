Съветът за мир за Газа: Израел ще се изтегли едва след пълното разоръжаване на Хамас

Отхвърленият от Израел американски план за Газа е „единственият път, по който трябва да се върви“. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за палестинската територия Николай Младенов в интервю за израелска телевизия.

„Вариантът, който предлагаме днес, е единственият начин да направим така, че трагедии като тази на 7 октомври 2023 година да не се повторят“, коментира Николай Младенов за израелския „Канал 12“.

Коментарът дойде, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че отхвърля плана, представен в края на юли, според който Хамас ще предаде оръжията си на новосъздадения палестински управляващ орган, а Израел ще започне изтеглянето си от Газа. Нетаняху поиска пълно разоръжаване на палестинската групировка.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: „Когато казвам „разоръжаване на Хамас“, имам предвид тежкото, средното и лекото оръжие – всички видове оръжие – и става дума за истинско разоръжаване, а не за фиктивно такова.“

Според Младенов преговорите продължават.

„Надявам се те да доведат до положителен резултат за всички“, добави той.

Младенов каза, че Израел ще се изтегли едва след пълното разоръжаване на Хамас, а не поетапно, както беше обявено първоначално. Разоръжаването ще обхване всички оръжия на Хамас. Израел иска не просто предаването на оръжията, а тяхното унищожаване.

Младенов описа настоящия етап на споразумението като ангажимент, в който участват Съединените щати, Хамас и Съветът за мир – и изрично не спомена Израел.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: „Водим разговори с американците по този въпрос. Те имат идеи. Някои от тях са приемливи за нас, а други – не. Знаем как да се противопоставим на такива неща. Доказали сме го в миналото и го доказваме и днес.“

Изказването на Нетаняху е поредното му разграничаване от Тръмп преди изборите на 27 октомври. Според проучвания планът за Газа е непопулярен сред десните избиратели на Нетаняху.

Хамас публично подкрепи плана няколко дни след избора на новия си лидер Халил ал-Хайя. Пред Франс прес Басем Наим, член на политическото бюро на Хамас, призова Вашингтон и посредниците да окажат натиск върху Нетаняху и неговото правителство да не възпрепятстват процеса заради вътрешнополитически и предизборни причини.

В изявление Хамас заяви, че все още е ангажиран с плана.