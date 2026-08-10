БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във...
Чете се за: 03:40 мин.
Почина лъвът Славчо от Столичния зоопарк
Чете се за: 00:27 мин.
Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния...
Чете се за: 02:22 мин.
Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам
Чете се за: 01:40 мин.
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
Чете се за: 01:37 мин.
Виктория Ангелова спечели световната титла на троен скок...
Чете се за: 01:37 мин.
Димитър Стоянов: Очакваме днес отговор от Украйна дали...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съветът за мир за Газа: Израел ще се изтегли едва след пълното разоръжаване на Хамас

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Запази
Снимка: EПА/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Отхвърленият от Израел американски план за Газа е „единственият път, по който трябва да се върви“. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за палестинската територия Николай Младенов в интервю за израелска телевизия.

„Вариантът, който предлагаме днес, е единственият начин да направим така, че трагедии като тази на 7 октомври 2023 година да не се повторят“, коментира Николай Младенов за израелския „Канал 12“.

Коментарът дойде, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че отхвърля плана, представен в края на юли, според който Хамас ще предаде оръжията си на новосъздадения палестински управляващ орган, а Израел ще започне изтеглянето си от Газа. Нетаняху поиска пълно разоръжаване на палестинската групировка.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: „Когато казвам „разоръжаване на Хамас“, имам предвид тежкото, средното и лекото оръжие – всички видове оръжие – и става дума за истинско разоръжаване, а не за фиктивно такова.“

Според Младенов преговорите продължават.

„Надявам се те да доведат до положителен резултат за всички“, добави той.

Младенов каза, че Израел ще се изтегли едва след пълното разоръжаване на Хамас, а не поетапно, както беше обявено първоначално. Разоръжаването ще обхване всички оръжия на Хамас. Израел иска не просто предаването на оръжията, а тяхното унищожаване.

Младенов описа настоящия етап на споразумението като ангажимент, в който участват Съединените щати, Хамас и Съветът за мир – и изрично не спомена Израел.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: „Водим разговори с американците по този въпрос. Те имат идеи. Някои от тях са приемливи за нас, а други – не. Знаем как да се противопоставим на такива неща. Доказали сме го в миналото и го доказваме и днес.“

Изказването на Нетаняху е поредното му разграничаване от Тръмп преди изборите на 27 октомври. Според проучвания планът за Газа е непопулярен сред десните избиратели на Нетаняху.

Хамас публично подкрепи плана няколко дни след избора на новия си лидер Халил ал-Хайя. Пред Франс прес Басем Наим, член на политическото бюро на Хамас, призова Вашингтон и посредниците да окажат натиск върху Нетаняху и неговото правителство да не възпрепятстват процеса заради вътрешнополитически и предизборни причини.

В изявление Хамас заяви, че все още е ангажиран с плана.

#Съветът за мир за Газа #Газа #Хамас

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
2
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
3
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
Гледайте европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плуване по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна: Евакуираме близките населени места
6
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна:...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
5
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Близък изток

Николай Младенов: Отхвърленият от Израел план за Газа е единствният път за мир
Николай Младенов: Отхвърленият от Израел план за Газа е единствният път за мир
Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток
Чете се за: 03:15 мин.
Израел отхвърли плана на САЩ за Газа Израел отхвърли плана на САЩ за Газа
Чете се за: 01:42 мин.
Турция покани и Египет да се присъедини към отбранителния пакт Турция покани и Египет да се присъедини към отбранителния пакт
Чете се за: 01:05 мин.
Иран и Оман са близо до споразумение за нов временен маршрут през Ормузкия проток Иран и Оман са близо до споразумение за нов временен маршрут през Ормузкия проток
Чете се за: 03:22 мин.
Споразумение за отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан Споразумение за отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във военния завод край Трявна
Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във военния...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
"ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна "ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Почина лъвът Славчо от Столичния зоопарк
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Нивото на Дунав при Русе падна с още 2 сантиметра
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Свидетелски разказ след взрива в Белица: Видя се жълт облак,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съветът за мир за Газа: Израел ще се изтегли едва след пълното...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ