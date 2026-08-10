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Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 м гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж

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Българската състезателка финишира с девето време в сериите от 2:11.48 минути

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Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж.

Опитната българска състезателка финишира с девето време в сериите от 2:11.48 минути и донесе първо вечерно плуване за българския отбор на шампионата в Париж, като намери място сред 16-те полуфиналистки.

Георгиева, която е шеста в света в тази дисциплина от преди две години и половина, стартира много силно и се движеше втора в своята серия, но в края отстъпи физически и не успя да се доближи до националния си рекорд от 2:09.95 минути.

Най-бърза в сериите бе британката Кейти Шанахан с 2:09.29 минути.

Вижте повече във видеото!

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#Европейско първенство по плувни спортове в Париж #Габриела Георгиева

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