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ДУНАВ В ПЛЕН НА СУШАТА

Нивото на Дунав при Русе падна с още 2 сантиметра

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При водомерния пост в Русе е отчетен спад с 2 сантиметра през последното денонощие и водният стоеж вече е 111 сантиметра под условната нула. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ днес.

В българския участък на реката при повечето водомерни постове е отчетено понижение с между 2 и 4 сантиметра. Единственото изключение е Ново село, където нивото се е повишило с 2 сантиметра.

Остават в сила ограниченията за газенето на плавателните съдове в целия български участък на Дунав. По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. Хидроложката обстановка остава усложнена.

#ниско ниво на река Дунав #Русе

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