Над 1 млн. души бяха евакуирани в Китай заради тайфуна "Долфин" (СНИМКИ)

Есктремно време и в Китай. Над 1 милион души бяха евакуирани от домовете им в източната част на страната, включително в Шанхай, след като тайфунът "Долфин" удари района снощи.

Според метеоролозите максималната скорост на вятъра е достигнала 150 км/ч. Тайфунът блокира транспорта в целия регион – само в Шанхай бяха отменени 1400 полета.

Китайските власти обявиха най-високата червена степен на тревога. За днес тя е понижена на тропическа буря. Проливните дъждове ще продължат. Властите предупреждават за тежки наводнения и риск от свлачища до сряда.

Снимки: АП/БТА