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Войната и натрупващият се пясък застрашават пирамидите в Судан (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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чака войната натрупващият пясък застрашават пирамидите судан
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Продължаващата война в Судан застрашава целостта на древните пирамиди в Мерое - обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО, известен със своята уникална и островърха архитектура, тъй като усилията за неговото опазване са напълно спрени, предаде АП.

„Обектът е изправен пред бедствие и са възможни срутвания“, предупреди археологът Махмуд Сюлейман.

Мерое, разположен на около 200 километра северно от столицата Хартум, включва над 200 пирамиди, построени между 800 г. пр.н.е. и 350 г. от н.е. като кралски гробници за владетелите на древното царство Куш.

„Пясъкът се е натрупал върху пирамидите и дори вътре в храмовете, а тревата расте гъсто“, казва пред АП Мустафа Ахмед, един от пазачите в Мерое, докато си проправя път през пясъчните дюни на обекта. „Състоянието на пирамидите се е влошило значително и камъните са започнали да падат.“

Мохамед Мубарак, инспектор по антиките, казва, че солта, отделяща се от натрупания пясък, се е събрала в погребалните храмове и разяжда „по природа крехките“ камъни, което създава риск от заличаване на древните надписи.

„Климатичните промени, войната, която доведе до разпръскване на работната ръка, и трудностите пред чуждестранните мисии да продължат работата си на фона на нестабилната обстановка в страната... всичко това допринесе за значителното съсипване на обекта“, отбелязва археологът Сюлейман.

Смъртоносният конфликт в Судан, който избухна през април 2023 г., унищожи множество исторически обекти и музеи в страната. През април от ЮНЕСКО предупредиха, че културните и историческите паметници са изправени пред нарастваща заплаха, като от началото на войната са повредени над 100 културни обекта, а най-малко 22 музея са разграбени или разрушени, уточнява АП.

Снимки: БТА

# пирамидите в Судан #Судан #ЮНЕСКО

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