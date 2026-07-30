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Изваждат останките от мамут, открити край село Ряхово (СНИМКИ)

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специалисти русенския музей започнаха изваждането останките мамут открити село ряхово
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Специалисти от Регионалния исторически музей в Русе започнаха изваждането и транспортирането на древните останки от мамут, открити на брега на река Дунав край русенското село Ряхово. Находката стана възможна заради ниското ниво на реката, а след приключване на теренните дейности останките ще бъдат консервирани и изследвани в музея.

Сигналът е подаден от местен жител, който донесъл снимки на необичайните кости. След уведомяване на общинските еколози и Регионалния исторически музей – Русе специалистите са извършили оглед още вчера.

Снимки: БНТ

# село Ряхово #останки от мамут

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