Бушуващите пожари на гръцките острови Крит и Лесбос наложиха спешна евакуация (СНИМКИ)

Мощни ветрове продължиха да разпалват горски пожари в южната част на остров Крит и на североизточния егейски остров Лесбос в Гърция днес сутринта, съобщи електронното издание на вестник "Катимерини".

Най-големият пожар гореше близо до селата Крия Вриси, Орне и крайбрежния курорт Агия Галини в района на Ретимно на остров Крит. В борбата с пожарите участваха противопожарни самолети, наземни екипи, доброволци и общински водоноски, а силните ветрове усложниха усилията за овладяване на пламъците. Двама пожарникари загинаха в района вчера, след като бяха блокирани в превозното си средство от огромни пламъци.

Заместник-префектът на региона Ретимно Мария Лион, цитирана от Франс прес, съобщи, че около 8000 души са били евакуирани снощи заради пожарите. Пламъците са унищожили домове, стопански постройки и са убили добитък, но точният мащаб на щетите остава неизвестен, докато пожарът не бъде овладян, каза тя.

Говорител на бреговата охрана заяви, че четири кораба, включително един от Европейската агенция за гранична и брегова охрана "Фронтекс", са разположени край Агия Галини, за да съдействат за евакуационните операции, ако е необходимо. По информация на Франс прес трети пожарникар също е загинал, докато е участвал в гасене на пожар близо до Гитио на полуостров Пелопонес.

След като гръцката система за предупреждение 112 е издала спешен сигнал, снощи властите са евакуирали Агия Галини. Евакуацията е включвала чуждестранни туристи, отседнали в морския курорт, а седем линейки са били в готовност, докато Асоциацията на хотелиерите в Ретимно провери за налични места за настаняване на евакуираните, ако е необходимо.

В Крит днес е в сила предупреждение за много висок риск от горски пожари. Според Костас Лагувардос, директор на изследванията в Националната обсерватория в Атина, поривите на вятъра са достигали до 125 километра в час в южната част на Ретимно. Той заяви, че се очаква силните ветрове да продължат през целия ден.

Друг горски пожар продължи да бушува близо до Пломари на остров Лесбос, където пожарникарите бяха подкрепени от въздушни сили и общински екипи. Полицията и бреговата охрана останаха в готовност заради много високия риск от горски пожари вследствие на силните ветрове.

снимки: БТА

Дим от пожарите в Крит, комбиниран с пушек, носещ се от горски пожари близо до Дарданелите в Северозападна Турция, се е разпространил чак до района на Атина. Службата за атмосферно моделиране заяви, че димът над Атика се движи на по-голяма надморска височина и не се очаква да повлияе значително на качеството на въздуха на нивото на земята.