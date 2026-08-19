Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България

Руски самолет е прелетял тази вечер през въздушното пространство на България.

От Министерството на външните работи съобщиха за БНТ, че полетът е с хуманитарен характер и става въпрос за самолет, който се използва за борба с бедствия и аварии.

Прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна, във връзка с пожарите в Сърбия, уточняват от МВнР.

Самолет ИЛ-76 на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация е изпълнил полет с цел оказване на помощ при гасенето на горските пожари на територията на Сърбия, съобщиха и от Министерството на транспорта и съобщенията. Въздухоплавателното средство е преминало през българското въздушно пространство в интервала 20.14 ч. до 21.05 ч. и е кацнало на летището в град Ниш.

При подготовката на полета от страна на българските институции са издадени необходимите разрешителни документи в съответствие с установения ред. Към момента обратният полетен план все още не е получен.

В момент, когато горските пожари в Сърбия продължават да се разрастват в близост до българската граница и застрашават трансграничните райони, международното сътрудничество за овладяване на бедствието придобива особено значение, посочват още от Министерството на транспорта.