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Отровени птици: Загинали са 8 лешояда и гарван в парк „Централен балкан“

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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9 са вече мъртвите птици, намерени в Национален парк "Централен Балкан" - 8 лешояда и един гарван. Вчера край труп на крава бяха открити 5 мъртви лешояда и един, който все още беше жив, но почина по пътя за болницата. Днес става ясно, че в околността са открити още два мъртви лешояда, един от които изключително рядък.

Още вчера бяха намерени 5 мъртви лешояда, край труп на крава и още един в окаяно състояние, който почина по късно. 5 от тях са черни, като един е от Маджарово, едната двойка е от Котленска планина, другата двойка е от Врачански Балкан. Два са починалите белоглави лешояда, а един е изключително редкия брадат лешояд. Името му е Боев и той е прелетя 14 000 км през 8 държави и 5 дни след като се завърна в България беше намерен мъртъв. Птицата е част от мащабен международен проект на България, Нидерландия и Румъния.

Снощи до полунощ и днес през целия ден екипи на „Централен Балкан“, Сдружение „Зелени Балкани“, Българското дружество за защита на птиците и институции, обследваха терена с дрон с термокамера и специално обучено за намиране на отрови куче на име Буда. Най-вероятно става дума за отравяне, с цел борба с хищниците, които нападат стадата, които пасат в района.

Практиката с оставяне на отрова срещу хищници не е от днес и не е само българска. Гърция и Испания разследват отровени защитени птици. В България обаче досега няма нито един хванат за това престъпление. Сегашният случай е изключително тежък, защото е огромна загуба за популацията на лешояди у нас.

Николай Терзиев, Българско дружество за защита на птиците: „Няма съмнение, че тези хора много добре знаят какво правят, след толкова много случаи, толкова много информация, имало е предавания, те знаят много добре и те затова и се крият, те нямаше да се крият, ако знаят, че щетата, която нанасят, е в пъти по-голяма.“

д-р Добромир Добрев, Българско дружество за защита на птиците: „Лешоядите са природно богатство, ако един човек е способен да унищожи националното си богатство, на територията на един от трите национални парка, на територията на България знаят, че тези хора нямат морал и уважение към законите.“

10 000 евро глоба и до 5 години лишаване от свобода се предвижда за причиняване на смърт на защитени видове. От МОСВ имат национален план за действие за използване на отрови в дивата природа.

Геновева Господинова, началник-отдел "Натура 2000", НС "Защита на природата" МОСВ: „Много е трудно да бъде установен извършителят, това се случва в труднодостъпни райони, през нощта, няма свидетели. Сега сме организирали среща в петък с всички ползватели, които пашуват животни в националния парк. Така че ще бъде проведена една много сериозна среща.“

Версията за отравянето на защитените птици още не е официално потвърдена.

д-р Христина Клисурска, "Зелени Балкани": „Ветеринарните лекари ще правят аутопсия и ще се изпращат в лаборатории, за да се докаже наличието на токсини.“

Случаят е поет от сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа" и „Националната полиция".

Вижте още в прякото включване на Карина Караньотова

#1 гарван #лешояда #загинали 8 #отровени птици #парк централен балкан

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