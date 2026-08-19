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След задимяването: Качеството на въздуха в Западна България се подобрява

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Качеството на въздуха в Западна България се подобрява след вчерашното задимяване, причинено именно от бушуващите в Сърбия и Албания горски пожари. Измервателните станции отчитат понижаване на нивата на фините прахови частици. До кога ще останат на терен мобилните станции и как жителите на райони в Западна България понесоха задимяването от Сърбия?

Зелиха е с астма и силната задушлива миризма, която усеща в столичния квартал Надежда я принуждава да затвори прозорците си и да остане вкъщи.

Зелиха: „Почнах да кашлям, взех си помпата и затворих всички прозорци. Не мога да дишам, не съм излизала снощи изобщо, чак сега, изчисти се въздуха.“

Тежък въздух усеща и Милко в Банкя.

Милко Младенов: „Чак тази сутрин усетих, че има разлика, вятърът го отвя.“

Христина Казлачева - Трифонова, гл. експерт РИОСВ-София: „Стойностите са нормални, последната отчетена е тази сутрин в 05.00 часа и тя е 21 микрограма. Средноденонощната норма на ФПЧ е 50 микрограма за денонощие.“

Всички измервателни станции на територията на Столична община отбелязват, че показателите на въздуха са в норма. А в Драгоман мобилна станция ще измерва качеството на въздуха докато бъдат потушени пожарите в Сърбия. Жителите на Драгоман вече дишат спокойно, но вчера мъгла обвива планината над града.

Катя Стоянова: „Миришеше на изгоряло и имаше пушек, имаше дим около планината, като мъгла.“

Андрей Иванов, кмет на Община Драгоман: „Да, притесниха се хората, питаха има ли пожари, но това е от Република Сърбия.“

И в Костинброд, където задействаха системата BG-Alert също вече димната завеса се е вдигнала.

Денис Величков, експерт по управление на кризи в Община Костинброд: „Към момента няма задимяване и гражданите могат да бъдат спокойни.“

От пожарната са в непрекъснат контакт със сръбските си колеги до овладяване на пожарите.

#се подобрява #след задимяването #качеството на въздуха

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