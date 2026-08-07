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След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

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Бъдете с БНТ 3 и през август

мондиал 2026 бнт излъчи пет големи събития пряко
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БНТ ще продължи да ви прави свидетели на още големи спортни събития и след края на историческото световно първенство по футбол, продължило близо 40 дни.

След емоциите по терените в САЩ, Канада и Мексико, обществената телевизия ще покаже на живо битките за отличията в цели пет спорта.

  • От 31 юли до 16 август се пренасяме в Париж. БНТ 3 ще излъчва на живо европейското първенство по плувни спортове, което ще се проведе във френската столица.

ПРОГРАМАТА НА ПРЕКИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПО БНТ 3:

31 юли, петък: 15:30 ч. Скокове във вода, отборно

1 август, събота: 18:30 ч. Артистично плуване, дуети - волна програма

1 август, събота: 21:00 ч. Скокове във вода, кула, жени - синхронно

2 август, неделя: 21:55 ч. Скокове във вода, трамплин 1 м - жени

3 август, понед.: 17:00 ч. Артистично плуване, отборно - волна програма

3 август, понед.: 20:00 ч. Скокове във вода, трамплин - мъже

3 август, понед. 22:15 ч. Скокове във вода, кула - жени

4 август, вторник: 20:30 ч. Скокове във вода, кула, мъже - синхронно

4 август, вторник: 22:20 ч. Скокове във вода, трамплин - жени

5 август, сряда: 16:00 ч. Артистично плуване, отборно - акробатика

5 август, сряда: 20:45 ч. Скокове във вода, трамплин - мъже

6 август, четв.: 18:30 ч. Скокове във вода, трамплин, жени - синхронно

6 август, четв.: 20:00 ч. Скокове във вода, кула - мъже

10 август, понед.: 10:30 ч. Плуване, серии

10 август, понед: 19:30 ч. Плуване, финали

11 август, вторник: 10:30 ч. Плуване, серии

11 август, вторник: 19:30 ч. Плуване, финали

12 август, сряда: 10:30 ч. Плуване, серии

12 август, сряда: 19:30 ч. Плуване, финали

13 август, четв.:10:30 ч. Плуване, серии

13 август, четв.: 19:30 ч. Плуване, финали

14 август, петък: 10:30 ч. Плуване, серии

14 август, петък: 19:30 ч. Плуване, финали

15 август: събота: 10:30 ч. Плуване, серии

15 август: събота: 19:30 ч. Плуване, финали

16 август, неделя: 10:30 ч. Плуване, серии

16 август, неделя: 19:30 ч. Плуване, финали

    • На 10 август на старт застават и най-добрите състезатели по лека атлетика на Стария континент. Първенството ще се проведе в Бирмингам, а обществената телевизия ще ви направи свидетели на всичко най-интересно до 16 август.

    Вижте програмата на преките предавания:

    10 август, пон.: 12:30 ч. сутрешна сесия БНТ 3: Тласкане на гюле - жени, хвърляне на чук - мъже, 800 м - мъже, 100 м - жени, дълъг скок - мъже, 400 м - мъже, 400 м с препятствия - жени, тласкане - мъже

    10 август, пон.: 21:00 ч. финали БНТ 1 и БНТ 3: Тласкане на гюле - жени, хвърляне на чук - жени квалификации, 100 м с препятствия - жени серии, троен скок - жени квалификации, 100 м - жени полуфинали, тласкане на гюле - мъже, хвърляне на чук - жени квалификации, 5000 м - мъже финал, 3000 м стипълчейз - жени серии, 4 x 400 м смесена щафета финал, 100 м - жени финал

    11 август, вт.: 12:30 ч. сутрешна сесия БНТ 3: Висок скок - мъже квалификации, хвърляне на диск - мъже квалификации група A, 400 м с препятствия - жени, 100 м - мъже полуфинал, 110 м с препятствия - мъже полуфинал, хвърляне на диск - мъже квалификации група B, 800 м - жени полуфинал, 400 м с препятствия - мъже полуфинал

    11 август, вт.: 21:00 ч. финали БНТ 1 (по БНТ 3 започва в 21:20 ч.): Овчарски скок - жени квалификации, хвърляне на чук - мъже финал, 5000 м - жени финал, 100 м с препятствия - жени полуфинал, дълъг скок - мъже финал, 100 м - мъже полуфинал, 400 м мъже полуфинал, 100 м с препятствия - жени финал

    12 август, ср.: 12:30 ч. сутрешна сесия БНТ 3: Десетобой 100 м - мъже, хвърляне на диск - жени, 400 м - жени, десетобой дълъг скок - мъже, 200 м - жени, хвърляне на диск - жени, 800 м - мъже, десотобой тласкане на гюле - мъже, 400 м с препятствия - мъже

    12 август, ср.: 21:30 ч. финали БНТ 1 и БНТ 3: Десетобой висок скок - мъже, хвърляне на чук - жени финал, 110 м с препятствия - мъже, 200 м - жени, троен скок - мъже финал 400 м - мъже финал препятствия - жени, десетобой 400 м - мъже финал 110 м с препятствия - мъже

    13 август, четв.: 12:30 ч. сутрешна сесия БНТ 3: Десетобой 110 м с препятствия - мъже, висок скок - жени, 200 м - мъже, Хвърляне на диск - мъже десетобой, 3000 м стипълчейз - мъже, 800 м - жени, хвърляне на диск - мъже десетобой, 400 м - жени, овчарски скок - мъже десотобой, хвърляне на копие - мъже, овчарски скок - мъже десотобой, хвърляне на копие - мъже

    13 август, четв.: 21:30 ч. финали БНТ 1 и БНТ 3: Хвърляне на копие десетобой - мъже, троен скок - жени финал, овчарски скок - жени финал, 200 м мъже, 3000 м стипълчейз - жени финал, хвърляне на диск - мъже финал, десетобой 1500 м - мъже финал, 800 м - мъже финал, 200 м жени финал

    14 август, пет.: 12:30 ч. сутрешна сесия БНТ 3: Седмобой - жени 100 м с препятствия, хвърляне на копие - жени, овчарски скок - мъже, щафета 4х400 м - мъже, седмобой - жени висок скок, 4x400 м. жени, хвърляне на копие - жени, 1500 м - мъже

    14 август, пет.: 21:30 ч. финали БНТ 3: Седмобой - жени тласкане на гюле, 10 000 м жени финал, висок скок - мъже финал, хвърляне на диск - жени финал, 400 м с препятствия - мъже финал, седмобой жени 200 м, 200 м - мъже финал, 800 м - жени финал

    15 август, съб.: 21:30 ч. финали БНТ 1 (по БНТ 3 започва в 22:05 ч.): Седмобой 800 м жени финал, хвърляне на копие - мъже финал, висок скок - жени финал, 400 м - жени финал, троен скок - мъже финал, 10 000 м - мъже финал, 1500 м - мъже финал, щафета 4x100 м - мъже финал, щафета 4x100 м - жени финал

    16 август, нед.: 9:30 ч. маратон жени и мъже БНТ 3

    16 август, нед.: 21:30 ч. финали БНТ 1 и БНТ 3: Овчарски скок - мъже финал, хвърляне на копие - жени финал, дълъг скок - жени финал, смесена щафета 4x100 м финал, 3000 м стипълчейз финал - мъже, 1500 м - жени финал, щафета 4x400 м - жени финал, щафета 4x400 м - мъже финал

    • Очаквайте и преките ни предавания по БНТ 1 и БНТ 3 от световното първенство по художествена гимнастика от 14 до 16 август, което приема Франкфурт на Майн.

    • Изненадите не свършват дотук. От 13 до 23 август БНТ 3 ще излъчи и европейските шампионати за мъже и жени по спортна гимнастика в Загреб.

    • От 28 до 30 август по спортно-развлекателния канал очаквайте и финалите на световното първенство по модерен петобой в Гуян, Китай.

    Бъдете с БНТ 1 и БНТ 3 през горещото спортно лято!

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