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Жестокото убийство в Пловдив: Прокуратурата внася искане за „задържане под стража“

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Очаква се прокуратурата в Пловдив да внесе искане за мярка за неотклонение "задържане под стража" на младежите, които бяха задържани за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим.

Десет деца на възраст между 14 и 17 години бяха арестувани за убийството в Младежкия хълм в града. Обвинения са повдигнати на три момчета и две момичета.

Чрез чат в социална мрежа те примамили жертвата на среща и с убеждението, че мъжът е педофил, след което го пребили с особена жестокост. Младежите са заснели и качили в социалните мрежи побоя.

Ако обвиненията срещу тийнейджърите се докажат, те могат да получат намалени наказания заради възрастта си, за навършилите 16 години – от 5 до 12 години затвор, а за ненавършилите 16 години – лишаване от свобода от 3 до 10 години.

#задържане под стража #убийство #Пловдив

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