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Случаят в Банско: МВР изяснява фактите, премиерът призова чужденците да спазват законите

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Представители на еврейските организации у нас получиха уверението на и.д. главния секретар на МВР, че всички факти по случая Банско ще бъдат изяснени. Премиерът Румен Радев заяви, че толерантност към антисемитизъм и език на омразата няма да има, но и чуждите граждани, които идват у нас трябва да спазват законите.

Пред представителите на еврейските организации главен комисар Любомир Николов е гарантирал, че полицията в Банско изяснява всички факти около словесния сблъсък, възникнал между чуждестранна и българска групи. Николов ги запознал с хронологията около случая от 2 август.

Алина Леви, председател на асоциация на евреите в България "Шалом": "В рамките на своите правомощия, дежурните полицаи са свършили своята работа. Така и в момента МВР прави същото."

Всички участници в словесния сблъсък между двете групи са установени от полицията. Събраните доказателства вече са докладвани на прокуратурата е допълнил Любомир Николов. Информирал е представителите на еврейските организации, че полицията се е отзовала незабавно на сигнала за възникналото напрежение и го е потушила. Подчертал е, че българската държава винаги е осъждала антисемитските прояви.

Николай Гълъбов, председател на Федерация на ционистите в България: "Казахме на полицията, че за нас е много важно да се изчисти темата и да се раздели на две. Ако има някакво фриволно, хулиганско поведение от страна на тези гостуващи деца, те са си предприели нужните действия, разбрахме че има протоколи които са снети в деня на случващото се, но за нас е много важно расистката и антисемитската позиция да бъде изчистена, тоест да се разследва отделно."

д-р Алина Леви, председател на асоциация на евреите в България "Шалом": "За нас това което е важно е от една страна българското общество и ние да се обединим в това, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност и те трябва да бъдат заклеймявани и да се разглеждат с цялата строгост, която законът на Република България предвижда."

Според представителите на еврейските организации България трябва да запази имиджа си на толерантна, сигурна, гостоприемна и предпочитана от евреите дестинация. Според премиера Румен Радев няма да има толерантност към ксенофобията, антисемитизма и езика на омразата, но и чуждите граждани, които идват у нас трябва да спазват законите.

Румен Радев, министър-председател: "Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско - да се запознаят с фактите. Ние сме готови да има предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достойнството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат и да не провокират напрежение със своето поведение."

Премиерът допълни, че българското общество е доказало толерантността си към различни етноси и религии и припомни, че със спасяването на българските евреи от нацистките концлагери през Втората световна война сме дали морален урок на цяла Европа, който не трябва да се забравя.

По материала работиха Християна Стефанова и Иво Никодимов

#среща с еврейски организации #Банско #разследване #скандал #МВР

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