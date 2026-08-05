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БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата

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Чете се за: 05:57 мин.
Спорт
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Гледайте от 10 до 16 август в ефира на БНТ 1 и БНТ 3

бнт излъчва европейското първенство лека атлетика
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Царицата на спортовете очаква своите герои. Над 1600 атлети от цяло Европа се събират в Бирмингам, за да влязат в битка за 52 комплекта медали от континенталния шампионат.

Шестима българи начало с Божидар Саръбоюков и Габриела Петрова са с амбиции да надскочат себе си и да достигнат мечтите си. Стискайте им палци и гледайте изключителното шоу на най-бързите, най-издръжливите, най-силните, най-добрите.

Програма на преките предавания:

10 август, пон.: 12:30 ч. сутрешна сесия БНТ 3: Тласкане на гюле - жени, хвърляне на чук - мъже, 800 м - мъже, 100 м - жени, дълъг скок - мъже, 400 м - мъже, 400 м с препятствия - жени, тласкане - мъже

10 август, пон.: 21:00 ч. финали БНТ 1 и БНТ 3: Тласкане на гюле - жени, хвърляне на чук - жени квалификации, 100 м с препятствия - жени серии, троен скок - жени квалификации, 100 м - жени полуфинали, тласкане на гюле - мъже, хвърляне на чук - жени квалификации, 5000 м - мъже финал, 3000 м стипълчейз - жени серии, 4 x 400 м смесена щафета финал, 100 м - жени финал

11 август, вт.: 12:30 ч. сутрешна сесия БНТ 3: Висок скок - мъже квалификации, хвърляне на диск - мъже квалификации група A, 400 м с препятствия - жени, 100 м - мъже полуфинал, 110 м с препятствия - мъже полуфинал, хвърляне на диск - мъже квалификации група B, 800 м - жени полуфинал, 400 м с препятствия - мъже полуфинал

11 август, вт.: 21:00 ч. финали БНТ 1 (по БНТ 3 започва в 21:20 ч.): Овчарски скок - жени квалификации, хвърляне на чук - мъже финал, 5000 м - жени финал, 100 м с препятствия - жени полуфинал, дълъг скок - мъже финал, 100 м - мъже полуфинал, 400 м мъже полуфинал, 100 м с препятствия - жени финал

12 август, ср.: 12:30 ч. сутрешна сесия БНТ 3: Десетобой 100 м - мъже, хвърляне на диск - жени, 400 м - жени, десетобой дълъг скок - мъже, 200 м - жени, хвърляне на диск - жени, 800 м - мъже, десотобой тласкане на гюле - мъже, 400 м с препятствия - мъже

12 август, ср.: 21:30 ч. финали БНТ 1 и БНТ 3: Десетобой висок скок - мъже, хвърляне на чук - жени финал, 110 м с препятствия - мъже, 200 м - жени, троен скок - мъже финал 400 м - мъже финал препятствия - жени, десетобой 400 м - мъже финал 110 м с препятствия - мъже

13 август, четв.: 12:30 ч. сутрешна сесия БНТ 3: Десетобой 110 м с препятствия - мъже, висок скок - жени, 200 м - мъже, Хвърляне на диск - мъже десетобой, 3000 м стипълчейз - мъже, 800 м - жени, хвърляне на диск - мъже десетобой, 400 м - жени, овчарски скок - мъже десотобой, хвърляне на копие - мъже, овчарски скок - мъже десотобой, хвърляне на копие - мъже

13 август, четв.: 21:30 ч. финали БНТ 1 и БНТ 3: Хвърляне на копие десетобой - мъже, троен скок - жени финал, овчарски скок - жени финал, 200 м мъже, 3000 м стипълчейз - жени финал, хвърляне на диск - мъже финал, десетобой 1500 м - мъже финал, 800 м - мъже финал, 200 м жени финал

14 август, пет.: 12:30 ч. сутрешна сесия БНТ 3: Седмобой - жени 100 м с препятствия, хвърляне на копие - жени, овчарски скок - мъже, щафета 4х400 м - мъже, седмобой - жени висок скок, 4x400 м. жени, хвърляне на копие - жени, 1500 м - мъже

14 август, пет.: 21:30 ч. финали БНТ 3: Седмобой - жени тласкане на гюле, 10 000 м жени финал, висок скок - мъже финал, хвърляне на диск - жени финал, 400 м с препятствия - мъже финал, седмобой жени 200 м, 200 м - мъже финал, 800 м - жени финал

15 август, съб.: 21:30 ч. финали БНТ 1 (по БНТ 3 започва в 22:05 ч.): Седмобой 800 м жени финал, хвърляне на копие - мъже финал, висок скок - жени финал, 400 м - жени финал, троен скок - мъже финал, 10 000 м - мъже финал, 1500 м - мъже финал, щафета 4x100 м - мъже финал, щафета 4x100 м - жени финал

16 август, нед.: 9:30 ч. маратон жени и мъже БНТ 3

16 август, нед.: 21:30 ч. финали БНТ 1 и БНТ 3: Овчарски скок - мъже финал, хвърляне на копие - жени финал, дълъг скок - жени финал, смесена щафета 4x100 м финал, 3000 м стипълчейз финал - мъже, 1500 м - жени финал, щафета 4x400 м - жени финал, щафета 4x400 м - мъже финал

Не пропускайте европейското първенство по лека атлетика от 10 до 16 август в ефира на БНТ 1 и БНТ 3!

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