Полицията разследва убийство на мъж, открит пребит до смърт в Пловдив

37-годишен мъж почина, след като беше открит с видими следи от насилие в подножието на Младежкия хълм в Пловдив. Сигналът е подаден около 17.20 часа на 4 август на телефон 112.

Мъжът е бил намерен в безпомощно състояние и е транспортиран в болница, където няколко часа по-късно е починал. По първоначални данни по тялото му са установени видими следи от насилие. Във Второ районно управление е образувано досъдебно производство, а разследването се води под наблюдението на Окръжната прокуратура в Пловдив.

От държавното обвинение уточняват, че се разследва умишлено убийство. Към момента криминалисти извършват активни действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая, както и за установяване на извършителя или извършителите.

По информация на жители и работещи в района още от вчера на място има засилено полицейско присъствие. По думите им пред БНТ разследващите са изискали записи от охранителните камери на близките заведения, които могат да помогнат за изясняването на случая.