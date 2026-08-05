МРРБ: Пониженото ниво на Дунав не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката

Пониженото ниво на Дунав не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката към момента, сочат актуалните данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Специално се следят нивата на всички шахтови кладенци от Видин до Силистра.

Във Видин се експлоатират 14 шахтови и тръбни кладенеца, от които се водоснабдяват 29 населени места. В момента се наблюдава типичен за сезона спад във водните нива в тях, но няма необходимост от въвеждане на режимно водоподаване или други мерки за ограничаване на водопотреблението. За целия период на експлоатация на водоизточниците в поречието на р. Дунав, от въвеждането им в експлоатация до момента, не се е налагало въвеждането на воден режим поради критично ниски водни нива и дебити. Въпреки това налице са четири резервни водоизточника, които биха могли при необходимост да осигурят по-голямата част от необходимите водни количества за Видин и още 21 села.

В Монтана се ползват два кладенеца тип „Раней“ като водоизточници, които не се подхранват пряко от реката и към момента не се наблюдава спад на нивото им. От тях се подава вода за гр. Лом и за селата Замфир, Момин брод, Сливата, Добри дол, Арчар, Септемврийци и Ярловица. В края на месец юли от "ВиК" - Монтана са изпратили писма до всички общини за ограничаване на ползването на водата от водоснабдителната мрежа за битови нужди, тъй като няма алтернативни източници при криза и водата се пести всеки летен сезон.

От кладенци се снабдяват и 10 селища в област Плевен - Белене, Никопол и селата Лозица, Бяла вода, Сомовит, Брест, Загражден, Дъбован, Гиген и Искър. Засега липсват индикации за нуждата от въвеждане на воден режим или проблеми с водоподаването.

В област Враца се отчита лек спад в нивото на водоизточниците. В община Козлодуй от речни кладенци се водоснабдяват Козлодуй, АЕЦ „Козлодуй“, селата Гложене и Хърлец. Заради спада на нивото в кладенците е изпратено писмо на 29 юли до община Козлодуй за мерки в ползването на вода за непитейни нужди, но към настоящия момент не се налага въвеждането на режим. В последните седмици данните от мониторинга отчитат и трайно завишено потребление на питейна вода в региона.

Заради очакваните високи температури, на 30 юли "ВиК"- Враца е изпратило писмо до кметовете на общини в областта за превантивни действия.

В област Велико Търново, на територията, обслужвана от "ВиК Йовковци“ водоизточниците, които черпят вода по поречието на Дунав, захранват Свищов, с. Вардим и част от с. Царевец, община Свищов. Към момента се използват 11 тръбни кладенеца, които осигуряват необходимото количество за питейно-битовите нужди на населението. При необходимост ВиК операторът разполага и с резервни водоизточници, които използва като алтернатива и от тях могат да се добавят по-малки мощности към съществуващите кладенци, като и те биват захранвани от поречието на Дунав.

В област Разград „Водоснабдяване - Дунав“ стопанисва 6 кладенеца в терасата на река Дунав, които са единственият източник на вода в региона. Към настоящия момент нивото на кладенците е най-ниското от 2008 г., но засега не се налага промяна в режима на работа.

В област Русе „ВиК“ – Русе експлоатира девет кладенеца, като дебитът е намалял с около 50%. Въпреки това необходимото водно количество за водоснабдяване на населените места е достатъчно и към настоящия момент няма нужда от въвеждане на допълнителни мерки за ограничаване на водоползването. Операторът поддържа и стопанисва още 24 дълбоки тръбни кладенеца в резерв, които ще бъдат пуснати в експлоатация при необходимост.

В област Силистра всички шахтови кладенци от поречието на Дунав, работят в нормален режим. Към настоящия момент не се налага въвеждане на мерки за пестене на вода и режим на водоподаване. Въведен е засилен мониторинг на нивата на водоизточниците.

Към 3 август само 1 град и 41 села в 19 общини на страната са на воден режим, показва актуалната справка на МРРБ. Засегнати са общо 22 хил. души, от които 17 000 са в селата, а 5000 са жителите в града. Селищата на воден режим са основно в областите Велико Търново, Варна, Монтана, Разград, Перник, Габрово, София област. Към 4 август 2025 г. с проблеми във водоснабдяването са били близо 186 хил. души от 15 града и 228 села в 75 общини.