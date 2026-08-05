Почистването на речните корита в страната: Необходима ли е промяна в нормативната уредба?

Областни управители настояват за промяна в нормативната уредба, която регламентира почистването на речните корита в страната. Причината - сегашният модел за поддръжка на реките е изчерпан и не води до реални действия. Как може да се създаде работеща система за почистване на критичните зони, така че да не се стига до наводнения?

Многократно БНТ е показвала проблема с непочистените корита, основно около Пловдив и река Стряма. След включванията, а и след алармирането на кметовете на населените места, се определят междуведомствени комисии, които обхождат критичните зони. Областните управители в България настояват моделът да бъде сменен, в момента отговорността кой трябва да почисти речното корито, за да не стане бедствие, е размита.

Георги Янев, областен управител на Пловдив: "Създава се една парадоксална ситуация, при която на областните управители се вменява задължението за почистване на речните корита извън урбанизираните територии и осигуряване на хидравлична проводимост, при условие че нито един от областните управители не разполага с необходимия административен, технически или финансов капацитет за справяне с тази задача. В Пловдив, където само за последния месец са получени 4 сигнала от кметове на населени места по река Стряма за нарушена хидравлична проводимост на реките в техните общини. Съгласно закона, до мен са изготвени съответните допълнителни записки, назначени са междуведомствени комисии, които са извършили проверка на 3 от тези участъци. Предстои да се извърши проверка и на четвъртия. Констатирано е, че наистина е нарушена хидравличната проводимост на речните корита и трябва да се вземат спешни мерки, като са дадени предписания на съответните институции. Оттук нататък започва едно размиване на отговорностите между институциите и тъй като никой не разполага с финансиране и средства – нито областната администрация, нито политическите системи – няма реални действия по почистване на реките. Въртим се в един омагьосан кръг."

Георги Янев, областен управител на Пловдив: "Нашите предложения също са за създаване на една национална стратегия за управление на речните корита, която да даде възможност за стратегическо планиране, за приоритизиране на тези участъци и национален регистър на речните участъци с висок риск. Работещият модел за нас е създаване на едно юридическо дружество, което най-удачно може би да бъде под шапката на „Напоителни системи“. „Напоителни системи“ да бъдат укрепени административно и финансово, за да могат да извършват тази дейност със съответната техника и да имат отговорност не само по цялото протежение на реката. Тогава това би имало ефект, тоест в урбанизираните и извън урбанизираните територии, тръгвайки от устията на реките и стигайки до техните извори."

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