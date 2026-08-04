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Акция на НАП: 2060 проверки и установени 622 нарушения от началото на инспекциите по заведенията досега

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Снимка: БТА
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Над 2060 проверки на заведения е извършила Националната агенция за приходите от 29 юни досега. Констатираните нарушения са 622. Кампанията ще продължи до края на лятото, но и след това данъчните ще следят за укриване на приходи.

Тази вечер НАП проведе масирани проверки в центъра на София.

Анна Митова, директор комуникации в НАП: „Приключихме проверки в 11 нощни заведения в центъра на София. Констатираните нарушения в тези 11 заведения са 19. Те са неиздаване на касови бележки, разлика в касовата наличност, липса на реквизити в касовите бележки и неправилно отчитане на оборотите. Проверките не са приключили. Има потенциал за установяване на още нарушения. Санкциите са различни предвид нарушенията. За неиздаване на касова бележка при първо нарушение глобата е до 2000 евро, а при второ нарушение вече се удвоява. Разбира се, може да се стигне и до запечатване на обекта, което вече е проблем за търговците и не бива да се стига до това. Иначе, при разлика в касовата наличност, ако се докаже, че тя води до укриване на оборот, санкцията може да достигне и 10 000 евро.“

#нарушеня #проверки София #НАП

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