Акция на НАП: 2060 проверки и установени 622 нарушения от началото на инспекциите по заведенията досега

Над 2060 проверки на заведения е извършила Националната агенция за приходите от 29 юни досега. Констатираните нарушения са 622. Кампанията ще продължи до края на лятото, но и след това данъчните ще следят за укриване на приходи.

Тази вечер НАП проведе масирани проверки в центъра на София.