Удар срещу фентанила: Разбитата лаборатория е снабдявала цялата страна (ОБЗОР)

Антимафиотите разбиха мащабна, високотехнологична лаборатория за производство на фентанил в софийския квартал "Факултета". При акцията са задържани трима криминално проявени мъже между 42 и 53 години при опит да избягат с близо 6 кг от смъртоносната дрога, скрита в автомобил. По данни на разследващите базата е захранвала черния пазар в цялата страна.

От МВР заявиха, че подобна акция до този момент е безпрецедентна за ГДБОП. Антимафиотите са разбили депо, което е захранвало цялата страна с фентанил. Няма данни произведеното количество да е изнасяно от България. Количеството на ден е достатъчно да се приготвят хиляди дози за черния пазар.

Операцията коментира във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев, който заяви, че се очакват още арести. От своя страна премиерът Румен Радев поздрави МВР за акцията и заяви, че борбата с наркотрафика е приоритет на кабинета. Експерти предупредиха от опасност от пандемия подобна на хероиновата зависимост от 90-те години, а местни жители разказаха колко леснодостъпна и евтина е дрогата.

Антимафиотите влизат в следите на групата още през април, когато хващат 4 големи сделки с фентанил. Така стигат до адрес в покрайнините на квартал "Факултета", където откриват модерна нарколаборатория.

Престъпната група е имала високо ниво на конспиративност. Произвеждали до 10 кг фентанил на ден. В производствената база се намерени огромни количества прекурсори, както и готов за пласиране фентанил с много високо качество. Производството тук се е извършвало ежедневно.

Любомир Николов, и.ф. главен секретар на МВР: "На пълни обороти работеща нарколаборатория. Безпрецедентна операция на служителите на ГДБОП. По кадастралната карта, която виждаме, собственик на имота е Столичната община. Има някакви документи за помещения за отдаване под наем, но все още е рано да установим в цялост този въпрос."

Лабораторията е работила от 5.00 до 7.00 ч. сутринта. След това пратките са изнасяни с автомобил.

Любомир Николов, и.ф. главен секретар на МВР: "От тази база е излизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България. Силно се надявам, ако анализът на информацията ни е верен, от утре да има недостиг на пазара на фентанил и всички наркозависими от фентанил да се намират в абстиненция."

На място са арестувани трима души, сред които и основните "готвачи" на опасния синтетичен опиат.

Любомир Николов, и.ф. главен секретар на МВР: "По наша информация един от хората, които се е занимавал с производство, се е научил да прави фентанила по интернет приложения."

Дори само едно вдишване на изпарения от фентанил или допир до прекурсорите може да бъде смъртоносно. Това наложи на терен служителите да работят със специални облекла.

Симон Аждерян, анестезиолог във ВМА: "Опиат, който е по-силен от морфина между 50 и 100 пъти. Жертвите спират да дишат и загиват от дихателна недостатъчност."

Депото се намира непосредствено до квартал "Факултета", който е сочен за едно от основните огнища на разпространението на фентанил. Преди две седмици местни разказаха пред екипа ни, че наркотикът отдавна е залял улиците, а в капана на зависимостта са все повече млади хора.

жител на квартал "Факултета": "Нагоре навсякъде продават. Много време го има това. В тоя квартал "Факултета" жива наркомания е това."

доц. Людмила Нейкова, началник на клиника "Спешна токсикология", ВМА: "Пандемия не бих го нарекла, но епидемия - да, сред младите хора. И ние родителите имаме вина, че не ги ангажираме със смислени неща. Чувства се освободен от всякакви проблеми, от всякаква болка. Така се закачаш много бързо. Абстиненцията е безумно тежка. Опиатите водят до психическа и физическа зависимост и лицата не могат да се справят."

От МВР заявиха, че са известни всички нива по веригата - от дилърите до лидерите на групата. Във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че основните производители на фентанил са задържани, предстои да им бъдат повдигнати обвинения, очакват се и още арести.

Според източници на БНТ на адреса на задържаните са намерени 300 000 евро.