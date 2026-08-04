Депутати изслушаха майката на Ива Михайлова, която има забрана да се лекува у нас

Майката на Ива Михайлова от Кочани, за която само в БНТ ви разказва, беше изслушана от депутати в парламентарната комисия за политиката за българите в чужбина. Според народните представители случаят с Ива на първо място е хуманитарен. Момичето вече 10 месеца не може да се лекува, защото ѝ е забранено да напуска Кочани след катастрофа на пътя към Щип. Според майката на Ива може да остане с трайни увреждания, ако лечението ѝ не започне възможно най-бързо.

Пред народните представители Христина Михайлова обясни, че в показанията си пред съда нито един свидетел не е заявил да е видял, че Ива Михайлова навлиза в насрещното движение, за да предизвика катастрофата, станала на пътя между Кочани и Щип в началото на октомври. И само един свидетел е дал показания, че е видял момента, в който двата автомобила са се сблъскали, и твърди, че Ива е била в собственото си платно, където колата ѝ е била ударена от друг автомобил и не е навлизала в насрещното движение. И допълни, че въпреки тези редица оневиняващи показания на Ива ѝ се забранява да напуска Кочани и да се лекува.

Христина Михайлова, майка на Ива Михайлова: „Дори отказват на Ива да отиде на рехабилитация в съседния град Щип.“

За 10 месеца от съда е искано пет пъти разрешение за лечение извън страната. Прилагани са документи, които казват, че методът на лечение, от който момичето се нуждае, не се прилага в болниците в Република Северна Македония. И всеки път има отказ и се искат нови документи. Приложено е дори заключение от лекарски консилиум, но за момента разрешение за лечение в друга държава така и не е дадено.

Христина Михайлова, майка на Ива Михайлова: „Прокурорът директно ми каза, че докато не приключи делото, ще я държи в Кочани, дори и да стане инвалид.“

Присъстващите депутати се обединиха около мнението, че най-важното в момента е да се осигури възможност Ива да се лекува в България. Като беше отбелязано, че в Университетската болница „Св. Иван Рилски“ вече са запознати със състоянието на момичето и имат готовност веднага да я приемат за операция.

Ангел Георгиев, председател на парламентарната комисия за политиката за българите извън страната: „Най-притеснителното е здравословното състояние на младата Ива Михайлова, на 23 години, която вече 10 месеца не е допускана да се лекува в България. Това, което ни притеснява, е здравословните последици от такова продължително отлагане на лечението, защото има реален риск младото момиче да остане инвалид, нещо, което смятам, че е недопустимо и е в разрез с всички хуманни принципи, с европейските принципи.“

Народните представители изразиха надежда, че на Ива Михайлова ще бъде разрешено да се лекува в България и да ходи в Кочани за съдебните заседания по делото срещу нея.