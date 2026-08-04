Иззеха между 6 и 10 кг фентанил при акция в София, има задържани (СНИМКИ)

ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил в София. По първоначална информация от нелегалната база са произвеждани между 6 и 10 килограма от опасния синтетичен наркотик дневно, като се смята, че тя е снабдявала с фентанил цялата страна.

Лабораторията е разположена в близост до столичния квартал „Факултета“, който е сочен като едно от основните места за разпространение на опасния наркотик.

главен комисар Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: „Безпрецедентна операция на служителите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, които днес установиха основното депо и база, в която се произвежда и разпространява най-рисковият синтетичен наркотик, познат до момента на пазара - т.нар. фентанил. Оперативната работа на служителите започна през април, когато заловихме около четири сделки, които сочеха, че пътят на разпространението води към квартал „Факултета“, където се намираме в момента, а оттам наркотикът се разпространява на територията на цялата страна“.

Трима души са задържани в момент на производство на фентанил. В автомобила, с който са се опитали да напуснат базата, са открити около 6 килограма готов наркотик. В самата лаборатория са намерени прекурсори и готов фентанил, поясни той.

„Към днешния ден задържахме трима души, които се занимават с производството на фентанил. Те бяха заловени в момент на работа на пълни обороти – в действаща нарколаборатория, както и в автомобила, с който са опитали да се оттеглят с вече произведеното количество наркотик. Около 6 кг фентанил бяха иззети, а лицата бяха задържани на място, малко извън базата.“

Разбитата лаборатория за фентанил се намира в имот, който по кадастралната карта е собственост на Столичната община, съобщи и.д. главният секретар на МВР.

Снимки: БНТ

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