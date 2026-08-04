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Президентът Илияна Йотова: Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации в много отношения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Златин Бояджиев
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Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации в много отношения, каза пред журналисти президентът Илияна Йотова по време на посещение на Перперикон.

Илияна Йотова, президент на България: "Няма никакви заплахи от страна на конфликтите както в Европа, така и в Близкия изток. И продължавам да смятам, че за разлика от други страни и други курорти – не искам да споменавам, разбира се, имена – всички са добре дошли тук и ще намерят и спокойствието, което е необходимо за почивка, и добрите условия."

По повод мигрантската криза в Европа, както и случаят в Сеута, Илияна Йотова каза:

"Да, важно е да си опазим границите преди всичко. Аз, така както говоря за туризма и за връзките ни с Близкия изток, съм категорична, че в момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на Съюза. И, разбира се, трябва да бдим много внимателно с нашите европейски партньори, с помощта и на Фронтекс."

По повод кризата в Сеута Йотова допълни:

"Сега всички гледат на тази история, която се случи, като на прецедент, но аз ще ви припомня един факт, който някак си не се коментира. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство, в Испания, за първи път започна, първата държава впрочем в Европейския съюз, която започна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права."

Винаги съм била против начина, по който беше приета европейската политика по миграция, допълни държавният глава:

"Не е ли парадоксално, че преди три години ние приехме Пакта за миграция и днес той на практика, не само че не се прилага, а се отрича отново от европейските лидери? Това, за което ние предупреждавахме. И тук лично аз съм чиста пред съвестта си, защото от 2016 г. говоря, че не това е печелившата политика за Европа по отношение на миграцията."

Страни като България, Малта, Испания, Италия и Гърция, които са външна граница и се сблъскват непрекъснато с рискове от много сериозни миграционни вълни могат да направят своето лоби за промяна в тази политика, още повече, че западноевропейските лидери са готови за нея, обясни още Илияна Йотова.

"Когато ние говорихме преди няколко години, че Дъблинското споразумение отдавна е отживелица и че трябва промяна, новата политика с Пакта не само че не премахна текстовете, които са вредни и неработещи, а ги задълбочи. Ето ви резултата днес."

#президент Илияна Йотова #с коментар #пакт за миграция #Сеута #мигрантска криза

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