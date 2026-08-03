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Жълт код за опасно високи температури днес и утре

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Снимка: БТА
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Предупреждение за опасно високи температури, стойности до около 37° на сянка, е в сила в следобедните часове в някои райони на страната. Ще бъде предимно слънчево. Над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в Североизточна България и в София – около 31°, на морския бряг – от 28° до 31°. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

Жълт код за опасно горещо време е обявен и утре, вече в почти цялата страна. Максималните температури ще бъдат с около градус – два по-високи, в сравнение с днес, в по-голямата част от страната между 34° и 38°, в София – около 33°. Ще бъде слънчево, отново с вероятност за превалявания главно над източните и планинските райони. Вятърът ще се задържи слаб до умерен, с посока от североизток.

Слънчево ще бъде и по Черноморието със слаб, по южното крайбрежие – умерен североизточен вятър и максимални температури между 29° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°, а вълнението на морето ще бъде слабо.

Добри условия за туризъм в планините. Слънчево време, с временни увеличения на облачността, но почти без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър, а максималните температури по върховете ще бъдат от 14° до 17°.

През следващите дни отново ще бъде предимно слънчево, но след обяд в Източна България, планинските райони и в планините ще има изолирани превалявания и гръмотевици. По-малка е вероятността за валежи в сряда. Температурите ще продължат да се повишават и в събота максималните бъдат между 35° и 40°, малко по ниски по Черномрското крайбрежие.

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