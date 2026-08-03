Предимно слънчево и горещо време тази седмица

Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31° и 36°, в София - около 31°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

През следващите дни ще бъде слънчево, след обяд главно над планинските райони ще има временни увеличения на облачността, по-голяма вероятност за изолирани краткотрайни валежи има в четвъртък. В петък в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, по Черноморието след обяд до умерен от север-североизток. Температурите бавно ще се повишават.