Слънчево и все по-горещо време през новата седмица

Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В много райони от западната половина от страната е в сила предупреждение - код жълто - за максимални температури до около 37°.

Ще духа слаб, в източните части - до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 32° и 37°, в София - около 32°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 28° до 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините също ще е слънчево, но и ветровито - ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

В близките дни ще бъде все по-горещо и към четвъртък-петък максималните температури ще достигат 40° на места. Само по Черноморието ще са по-ниски - най-често от 31° до 34°. Ще бъде слънчево, в източните райони и в планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.