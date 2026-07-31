Слънчево и горещо време днес и утре

В следобедните часове времето ще бъде слънчево и горещо, със слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат - от 30° в крайните североизточни, до 38° в югозападните части от страната, в София – около 32°. По-прохладно ще бъде по Черноморието, където ще духа умерен североизточен вятър, а максималните температури ще бъдат - между 26° и 29°.

Слънчево и горещо се очаква да бъде времето и утре, но максималните температури в повечето места ще бъдат с около градус-два по-ниски, от 31° до 36°, в София – около 31°, в Североизточна България – около 30°. Вятърът ще остане слаб, в източните райони – умерен, от изток-североизток.

По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 25° и 30°. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Вълнението на морето ще се задържи 2-3 бала, с височина на вълните около половин метър. Температурата на морската вода е 24°-25°.

Добри условия в планините утре. Ще бъде слънчево със слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в планинските ни курорти ще са от 20° на Алеко до 25° на Боровец.

В неделя ще бъде слънчево, в източните райони – ветровито. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 34° и 39°, в София и по Черноморието – около 31°. В началото на новата седмица в източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб, в Източна България – умерен вятър, най-често от изток-североизток.

След слабо и относително понижение в понеделник, температурите ще се повишават и в сряда в по-голямата част от страната ще бъдат между 34° и 39°.