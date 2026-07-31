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Зърнопрозиводители от Пловдивско се кооперират в отглеждането на нахут

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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Снимка: илюстративна
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Земеделски производители от Пловдивско заменят отглеждането на традиционни зърнени култури с нахут. За да реализират по-лесно продукцията си на пазара, те се кооперират по между си.

Четирима от големите земеделски производители в Пловдивско тази година са решили да се кооперират в отглеждането на нахут, протеинови култури и кориандър. Заради ниските изкупни цени те заменят част от зърнените култури с бобови.

Ангел Вукодинов, зърнопроизводител: „За всяко едно нещо по-лесно можем да намерим пазари, можем да направим партиди, по-лесно отглеждаме семена. Ние сме се кооперирали не само да отглеждаме нахут, а и да улесним доставките, да получим по-добри цени, когато имаме по-голям мащаб.“

Светослав Русалов, зърнопроизводител: „Те са от порядъка на нива, каквато е била преди 20 години. Затова започнахме да търсим диверсификация в културите и да отглеждаме такива, които биха ни донесли по-добър доход от традиционните култури, които отглеждаме.“

Въпреки че нахутът е капризна култура, земеделците решили да експериментират, като засели 1000 декара в района на градовете Съединение и Брезово и село Труд. Реколтата се изнася за арабските страни и Турция.

Светослав Русалов, зърнопроизводител: „При тази култура специфичното е, че тя много се влияе от климатичните условия, както и всяка друга, но тази е много капризна. Добивите се движат от 100 до максимум 200 килограма, което трудно покрива разходите, но смятаме, че бъдещето е в нейното производство.“

От следващата година земеделците планират да увеличат площите с нахут и се надяват чрез кооперирането да реализират по-успешно продукцията си.

#нахут #земеделски производители #Пловдив #новини в Метрото

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