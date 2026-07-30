"Булгаргаз" поиска по-висока цена на природния газ за август с 4,5%

"Булгаргаз" коригира първоначалното си ценово предложение като заяви нова цена за август в размер на 39,43 евро/MWh, (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщиха от газовото дружество.

По време на днешното открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от "Булгаргаз" мотивираха предложеното увеличение от 4,5% спрямо юли с един от източниците за доставка. Поради планиран ремонт основният дългосрочен доставчик от Азербайджан няма да може да достави част от количествата през август.

В заявлението си от 13 юли "Булгаргаз" първоначално планираше част от недоставеното количество да бъде заместеното с газ от хранилището "Чирен", но е преценено, че през лятото в хранилището трябва да се нагнетява и добив е нецелесъобразен. По тази причина общественият доставчик предлага недостигащото количество в микса да бъде заместено с природен газ, доставен от наличните количества в Турция, което е причина за предложената днес по-висока цена.

Според членовете на КЕВР изложените от "Булгаргаз" мотиви за коригиране на цената са основателни. Няма логика и е в разрез с общата европейска политика през летния сезон вместо газовите хранилища да се запълват, ние да намаляваме запасите чрез добив, казаха от регулатора.

"На фона на международната конюнктура предложената цена на "Булгаргаз" остава благоприятна за потребителите у нас – тя е с над 33% по-ниска от котировките на нидерландския хъб TTF, които днес са на нива 59-60 евро/MWh. Допълнителен фактор, който облекчава клиентите е, че потреблението на топлофикациите през лятото е по-ниско и новата цена няма им да се отрази чувствително", посочи председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

Предложената от "Булгаргаз" ЕАД цена за август включва компонента "цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи", компонента за дейността "обществена доставка", както и компонента, покриваща разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в ПГХ "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Окончателното решение за новата цена на природния газ ще бъде взето утре.