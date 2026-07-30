БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за...
Чете се за: 01:37 мин.
След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го...
Чете се за: 08:00 мин.
Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната...
Чете се за: 07:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Булгаргаз" поиска по-висока цена на природния газ за август с 4,5%

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
кевр утвърди цена природния газ месец юни
Слушай новината

"Булгаргаз" коригира първоначалното си ценово предложение като заяви нова цена за август в размер на 39,43 евро/MWh, (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщиха от газовото дружество.

По време на днешното открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от "Булгаргаз" мотивираха предложеното увеличение от 4,5% спрямо юли с един от източниците за доставка. Поради планиран ремонт основният дългосрочен доставчик от Азербайджан няма да може да достави част от количествата през август.

В заявлението си от 13 юли "Булгаргаз" първоначално планираше част от недоставеното количество да бъде заместеното с газ от хранилището "Чирен", но е преценено, че през лятото в хранилището трябва да се нагнетява и добив е нецелесъобразен. По тази причина общественият доставчик предлага недостигащото количество в микса да бъде заместено с природен газ, доставен от наличните количества в Турция, което е причина за предложената днес по-висока цена.

Според членовете на КЕВР изложените от "Булгаргаз" мотиви за коригиране на цената са основателни. Няма логика и е в разрез с общата европейска политика през летния сезон вместо газовите хранилища да се запълват, ние да намаляваме запасите чрез добив, казаха от регулатора.

"На фона на международната конюнктура предложената цена на "Булгаргаз" остава благоприятна за потребителите у нас – тя е с над 33% по-ниска от котировките на нидерландския хъб TTF, които днес са на нива 59-60 евро/MWh. Допълнителен фактор, който облекчава клиентите е, че потреблението на топлофикациите през лятото е по-ниско и новата цена няма им да се отрази чувствително", посочи председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

Предложената от "Булгаргаз" ЕАД цена за август включва компонента "цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи", компонента за дейността "обществена доставка", както и компонента, покриваща разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в ПГХ "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Окончателното решение за новата цена на природния газ ще бъде взето утре.

#председател на КЕВР #цена на природния газ #"Булгаргаз" #цената на природния газ #КЕВР #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
1
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
3
Полицията във Варна разкри схема за фиктивни бракове с чужденци
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва: "Поддържайте си самолетите МиГ-29"
4
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва:...
Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига
5
Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
6
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Бизнес

Посрещнаха едномилионния пътник на летище Бургас
Посрещнаха едномилионния пътник на летище Бургас
Спешни промени за "Лукойл": Депутатите затвърдиха правомощията на особения управител Спешни промени за "Лукойл": Депутатите затвърдиха правомощията на особения управител
Чете се за: 05:27 мин.
САЩ забрани вноса на хуманоидни роботи, произведени в чужбина САЩ забрани вноса на хуманоидни роботи, произведени в чужбина
Чете се за: 01:45 мин.
Иван Василев: IT бизнесът е естествен партньор на държавата, но конкуренцията трябва да се стимулира Иван Василев: IT бизнесът е естествен партньор на държавата, но конкуренцията трябва да се стимулира
Чете се за: 02:37 мин.
Премиерът благодари на Икономическото министерство за бързата реакция за закона за рафинерията в Бургас Премиерът благодари на Икономическото министерство за бързата реакция за закона за рафинерията в Бургас
Чете се за: 03:35 мин.
Премиерът Радев обсъди възможностите за партньорство с Axon за производството на високотехнологични продукти в сферата на отбраната Премиерът Радев обсъди възможностите за партньорство с Axon за производството на високотехнологични продукти в сферата на отбраната
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Млад шофьор е блъснал 6-годишно дете в Панагюрище Млад шофьор е блъснал 6-годишно дете в Панагюрище
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Бушуващите пожари на гръцките острови Крит и Лесбос наложиха спешна евакуация (СНИМКИ) Бушуващите пожари на гръцките острови Крит и Лесбос наложиха спешна евакуация (СНИМКИ)
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Горските пожари в Испания продължават, въпреки подобрението на обстановката в района на Мадрид и Авила Горските пожари в Испания продължават, въпреки подобрението на обстановката в района на Мадрид и Авила
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Делото в Кочани: Часове наред продължава разпита на полицая от...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Промените в Изборния кодекс: Депутатите гласуват окончателно...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Изтеглят заседналия круизен кораб в река Дунав (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Изваждат останките от мамут, открити край село Ряхово (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ