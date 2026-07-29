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Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига

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Казахстанският шампион елиминира Омония след дузпи и може да се изправи срещу "сините“, ако те отстранят Университатя Крайова

Кайрат чака Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига
Снимка: БГНЕС
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Кайрат Алмати се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като елиминира Омония Никозия с 6:5 след изпълнение на дузпи. Казахстанският шампион вече очаква победителя от двойката между Левски и Университатя Крайова, който ще бъде негов съперник в следващата фаза на турнира.

Редовното време в Алмати завърши с минимален успех с 1:0 за домакините, с което бе заличен пасивът от първата среща, спечелена от кипърския тим със същия резултат. След като в продълженията не паднаха нови попадения, развръзката беше решена от дузпите.

Омония завърши двубоя само с девет футболисти. Андроникос Какулис получи директен червен картон още в 26-ата минута, а Сену Кулибали беше изгонен в 111-ата минута след втори жълт картон. Любопитното е, че и в първия мач кипърският тим игра повече от час с човек по-малко, но тогава успя да стигне до победата.

Единственото попадение в редовното време реализира Едмилсон, който върна Кайрат в битката за класиране.

При изпълнението на дузпите първо Юре Балковач пропусна за Омония, но впоследствие и Олжас Байбек не успя да се разпише за домакините. След седем серии решаващият удар реализира Мансул Биркурманов, докато Николас Панайоту пропусна за кипърския тим и сложи край на надеждите му.

Ако Левски успее да елиминира Университатя Крайова, "сините“ ще се изправят срещу Кайрат в третия квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Кайрат Алмати #ПФК Левски София

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