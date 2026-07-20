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Левски ще играе с Омония или Кайрат, ако отстрани Университатя Крайова в Шампионската лига по футбол

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Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
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Мачът между Левски и румънския шампион е на 22 юли (сряда) от 20:30 часа.

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Левски ще се изправи срещу Омония (Кипър) или Кайрат Алмати (Казахстан) в третия кръг на Шампионската лига по футбол, ако отстрани Университатя Крайова. Българо-румънската двойка бе изтеглена първа, така че един от двата отбора ще бъде домакин на първия мач на 5/6 август и ще гостува на 12 август.

Левски изтегли възможно най-лесния жребий, тъй като лидерът в тази двойка Омония е с най-нисък коефициент сред възможните поставени съперници с 21.250. Задачата на българските шампиони обаче си остава много трудна, тъй като те започнаха турнира само със 7.000 коефициент.

Омония направи силен сезон в Лигата на конференциите през изминалата година. Кипърците отстраниха последователно Торпедо Кутаиси (Грузия), Араз (Азербайджан) и Волфсбергер (Австрия), за да попаднат в основната фаза. Там те победиха Динамо Киев (Украйна) и Рапид Виена (Австрия), за да се класират за плейофите. Омония отпадна от Риека (Хърватия) с 1:4 общ резултат.

Кайрат пък игра в основната фаза на Шампионската лига през миналия сезон, след като отстрани Олимпия Любляна (Словения), КуПС Куопио (Финландия), Слован Братислава (Словакия) и Селтик (Шотландия). Казахстанците взеха една точка - равенство 0:0 с кипърския Пафос.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Университатя Крайова #ПФК ЛЕВСКИ

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