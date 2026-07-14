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Убедителна домакинска победа класира Левски за втория кръг на квалификациите в Шампионска лига

Милен Костов от Милен Костов
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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Шампионът на България се наложи над Борац Баня Лука

Левски
Снимка: Startphoto.bg
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Левски победи Борац Баня Лука с 4:0 във втория мач от първия кръг на квалификациите за Шампионска лига. Шампионът на България стигна до успеха с голове през второто полувреме. "Сините" се класират за втория кръг с общ резултат 5:1, след равенство 1:1 в първата среша.

През първата част зрителите на стадион "Георги Апсарухов" в столицата не станаха свидетели на точен удар.

След почивката възпитаниците на Хулио Веласкес отправиха три точни изстрела и стигнаха до три гола. Армстронг Око-Флекс откри резултата в 48-ата минута. Рейналдо изби топката от краката на Виктор Роган в противниковото наказателно поле и Око-Флекс я изпрати между краката на Никола Четкович.

Домакините удвоиха преднината си 11 минути по-късно. Евертон Бала изведе Рейналдо в наказателното поле и нападателят се разписа с плътен удар в близкия ъгъл.

Бразилецът отново бе точен шест минути по-късно. Той проби в наказателното поле и копна топката покрай вратаря.

Пет минути преди края на редовното време резервата Хуан Переа оформи крайния резултат. Нападателят записа името си сред голмайсторите с шут по земя от границата на пеналтерията.

Във втория кръг българският тим ще срещне победителя от двойката между Университатя Крайова и МЛ Витебск. Румънците спечелиха първата среща с 4:1, а реваншът е в сряда, 15 юли, от 20:30 часа.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027

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