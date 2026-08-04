Измерване на Дунав в милиметри: От екологична кризата се превръща в икономическа

Румъния продължава да отклонява вода от Дунав, за да може АЕЦ "Черна вода" да работи. След като вчера беше взривена скала в ръкава Бала, в района днес бяха потопени 4 баржи, което ще осигури още приток на вода към централата. С мерките АЕЦ "Черна вода" може да продължи да работи още 7 дни. Унгария преживя тежка нощ. Централата "Пакш" е била пред пълно спиране, но изключването e било предотвратено.

Измерване на нивото на Дунав не в сантиметри, а в милиметри. През последните дни всяка капка в реката се следи. Безводие, което не спира да поставя Унгария пред изпитания.

Петер Мадяр, премиер на Унгария: "Около 1:30 часа сутринта бяхме на няколко милиметра от пълното спиране на АЕЦ "Пакш", но след това нивото на водата спря да пада и до сутринта се повиши с 1,5 сантиметра. Последната турбина в момента работи безопасно."

"Пакш" работи с капацитет малко над 10 процента. Унгарският министър на енергетиката заяви, че въведените ограничения са дали резултат. За да се пести енергия, много фирми са променили работния си процес. Хранителни магазини са изключили хладилните витрини за напитки и са променили часовете за приготвяне на печива. По време на горещата вълна зарядните устройства за електромобили на паркинги се използват само до 17:00 часа.

В Румъния операцията по преграждането на ръкава Бала засега дава резултат. След взривяването на скалата, нивото на Дунав в района на АЕЦ "Черна вода" се е покачило с 2 сантиметра. Днес там бяха потопени и четири стари баржи, пълни с 500 кг камъни. За да пестят енергия много румънски градове вече ограничиха нощното осветление.

Нивото на Дунав в района на Словакия достигна най-ниското си ниво от 30 години. Петте ядрени реактора продължават да работят без ограничения, защото охладителните системи са по-малко зависими от нивото на водата. Производството на водноелектрическа енергия обаче намаля. ВЕЦ "Габчиково" работи само с една от осемте си турбини.

Петер Молда, директор на ВЕЦ "Габчиково": "Сега дебитът през Габчиково е около 200 кубически метра в секунда. Когато работят всички турбини, дебитът е около 5000 кубически метра в секунда. Това означава водата от два 50-метрови плувни басейна да преминава в секунда, но сега нивото наистина е много ниско."

Безводието на Дунав вече разкри мащабите си и в Сърбия – с изплуването преди дни на останките на нацистки кораб. Сръбските власти призоваха да се пести електричеството. А сръбският президент Александър Вучич обяви, че поради ниското ниво на реката рафинерията в Панчево на петролната компания НИС може да се наложи да спре работа.

От Европейската комисия заявиха, че ниското ниво на Дунав очевидно ще окаже влияние върху производството на енергия в района.

Анна-Кайса Итконен, говорител на ЕК: "Следим много внимателно ситуацията в Унгария, Румъния, България и в другите страни в района. Готови сме да свикаме координационната група по електроенергия веднага щом възникне проблем с това."

От екологична, кризата с безводието на Дунав вече се превърна в икономическа. В Унгария - само по-скъпият внос може да струва на страната между 300 и 600 милиона евро. Предстоят изчисления на щетите за речния транспорт и от намаленото производство на компаниите.

снимки: БТА