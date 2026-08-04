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Над 80 румънски компании намаляват производството си заради проблемите с нивото на Дунав

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Проблемите, породени от невижданата суша и рязкото намаляване на нивото на Дунав се усещат по-сериозно в Румъния. Сред причините са по-ниският и по-плитък бряг на реката и факта, че освен атомната централа в "Черна вода", двете най-големи хидроцентрали са построени на нея и това се отразява на производството на електричество.

Специално за "Черна вода" скалата беше взривена, защото се очаква в този район нивото да спада по 2 см на ден и в следващите дни, като се очаква петък да бъде най-тежкият ден.

"Черна вода" е в старото течение на Дунав и там Дунав се разделя освен това на две части. Тъй че румънците се опитват, за да не се затвори и втория реактор на централата, както беше затворен първия, да пренасочат вода към това старо легло на реката, което всъщност е и входа към канала Дунав-Черно море.

Друг фактор, който прави кризата в Румъния особено тежка, е това, че липсват батерии. Тоест, електричеството не може да се складира, Румъния е принудена да купува скъп ток между 19 и 23 часа, когато е най-натоварена системата.

И на трето място, Румъния не може да произвежда достатъчно количество, защото две от големите хидроцентрали се намират на самия Дунав.

Между Сърбия и Румъния по комунистическо време са изградени при "Черна вода" две големи хидроцентрали, които в момента работят с много нисък капацитет.

Заради кризата, над 80 компании са се съгласили да намалят според дейността си и способностите си, своето производство. Например, "Дачия" и "Форд" са казвали, че ще са в ревизия и няма да произвеждат нищо в следващите две седмици.

Вижте още в прякото включване на кореспондента на БНТ в Румъния Стилиян Деянов

#намаляване на производството #ниско ниво на река Дунав #АЕЦ "Черна вода" #румъния #компании

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