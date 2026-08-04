В Дания постъпиха първите новобранци, които ще служат 11 месеца

Около 1600 новобранци постъпиха вчера за новата удължена 11-месечна военна служба в Дания на фона на засиления натиск върху сигурността в Арктика и войната в Украйна.



Дания увеличи военната служба от 4 на 11 месеца и за пръв път включи и жени.

Новият набор от доброволци пристига в момент, когато страната се готви да разположи военнослужещи в Гренландия за първи път. Рота от над 100 войници ще служи там в продължение на един месец, поемайки оперативни задачи от професионалните войски. Разполагането носи допълнително политическо значение, на фона на непрекъснатия натиск от страна на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да анексира полуавтономната датска територия - искане, което Дания и Гренландия отхвърлят.