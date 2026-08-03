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След агресия в градския транспорт: 17-годишен задържан за нападение над шофьор

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Около 20.00 часа снощи, на последната спирка на автобус 79 в квартал „Христо Ботев“, между пътници възниква скандал.

Кирил Георгиев, директор на автобусен гараж „Малашевци“: „Единият от тях счупи стъклото на третата врата.“

Водачът слиза, за да провери какво се е случило и да извика полиция.

Кирил Георгиев, директор на автобусен гараж „Малашевци“: „Той информира пътниците, че няма да може да продължи, докато не дойде полиция и не се съставят необходимите документи. Тогава пътникът, който е счупил стъклото, още по-афектиран, удря нашия водач.“

За нападението разказват и свидетели, които са били на място.

Илия Методиев, свидетел: „Бях си вкъщи на терасата и чух сблъсък. Понеже някой е посегнал на жена му и той, за да не удари тези момчета, хваща и чупи рейса – удря огледалото, след което удря и шофьора. Това е, което знам. Много хора се опитаха да го хванат, да го разтърват, понеже първия път тръгна към шофьора, но не успя, а втория път вече го удари.“

Василка разказва, че младежът се е държал агресивно, като група от над 20 мъже и жени едва успели да го удържат.

Василка, свидетел: „Чух викове, крещене. Разбрах, че става въпрос за побой. Момчето, което явно е предизвикало цялата кавга, беше доста агресивно. Може би е употребило нещо, защото не вярвам само алкохолът да го направи такъв. Много ме боли, че човекът е възрастен, с бели коси – целият беше окървавен.“

Водачът е откаран в столична болница.

Кирил Георгиев, директор на автобусен гараж „Малашевци“: „На нашия водач му е разцепена веждата. След това е закаран в „Пирогов“. Там раната е обработена и зашита, а към 1 часа той се е прибрал.“

Записите от камерите в автобуса са иззети.



#линия 79 #квартал Христо Ботев #градски транспорт на София #инцидент #шофьор

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