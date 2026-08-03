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БЧК раздава безплатна минерална вода в София заради очакваните високи температури

Цанка Николова от Цанка Николова
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БЧК раздава безплатна минерална вода в София заради очакваните високи температури
Снимка: БГНЕС
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Във връзка с очакваните високи температури и с цел да подпомогне гражданите в най-горещите часове на деня, доброволци на Столичната организация на Българския Червен кръст ще раздават безплатна бутилирана минерална вода на 4 и 5 август 2026 г.

Акцията ще се проведе в часовия диапазон от 11.00 до 13.00 ч. на две оживени локации в столицата: при пилоните на Националния дворец на културата, на площад „Света Неделя“ – при входа/изхода на метростанция „Сердика“ и пред сградата на ОББ. Инициативата има за цел да окаже подкрепа на гражданите в периодите с най-високи температури и е част от превантивните дейности на Българския Червен кръст за ограничаване на риска от неблагоприятното въздействие на горещото време.

От БЧК напомнят на гражданите да се хидратират редовно, да избягват продължителното излагане на пряка слънчева светлина в най-топлите часове и да обръщат специално внимание на възрастните хора, децата и хората с хронични заболявания.

#очаквани високи температури #безплатна минерална вода #София #БЧК

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