Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън контрол

Усложнена остава ситуацията с пожарите в Европа. Гръцките власти откриха са телата на екипажа, чийто противопожарен хеликоптер се удари в друг вчера. В района на Атика все още има пожари извън контрол. В Съединените щати хиляди хора получиха заповед за евакуация заради бушуващи пожари в щата Вашингтон.

Илиас и Йонна остават в дома си в Крио Пигади, въпреки бушуващите наблизо пожари. Селото се намира в западната част на област Атика, която е сред най-тежко засегнатите от огъня. Освен по суша, се гаси и по въздуха, но ситуацията се усложнява заради силния вятър. Илиас си спомня, че през 2021 година ситуацията е била същата.

Илиас Пападимитропулос, жител на Крио Пигади: "Преди 5 години избягахме от огъня, който беше стигнал на 50 м от къщата ни, сега е същото. Всяко лято когато дойдем тук живеем в страх дали пламъците ще погълнат къщата. Живеем и дишаме с този страх."

Тъжното е, че мерки не се вземат, казва Илиас. Трета година молим местните власти да подкастрят боровете и нищо. Правя каквото мога, но то не е достатъчно, добавя мъжът.

Йоанна Пападимитропулос, жител на Крио Пигади: "Чувствам се ядосана, огорчена и онеправдана. А най-лошото е, че нищо няма да се промени."

За днес е обявен много висок риск от пожари в областите Атика, Евия и Виотия. Всички в района е желателно да носят маски, заради силното задимяване. Най-малко 600 са сгради са изпепелени в района на Спокейн, щата Вашингтон. Властите издадоха най-високото ниво на предупреждение за евакуация на около 60 хиляди души заради “съществуваща или неизбежна” заплаха заради пожарите.

Лиса Браун, кмет на Спокейн: "Стотици домове и индустриални сгради са изгорели. Съчувстваме на всички, които са засегнати от огъня. Ние сме с вас – не само сега, но и в дългосрочен план."

Местните власти предупредиха, че редица огнища остават извън контрол.

Дейв Ъпдъгроув, сектор "Земеделски площ": "Повече от 900 души гасят пожарите в района на Спокейн. Искам да отбележа, че това е само едно от 15-те огнища, които бушуват в щата Вашингтон. Този сезон на пожарите не е нормален, не е като минали години. Комбинацията от метеорологични условия и сливане на пожари са истинско предизвикателство за наличния състав."

Към момента няма данни за ранени, изгорели са над 2 000 хектара горски площи.

снимки: БГНЕС, БТА