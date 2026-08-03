Социалният министър не вижда проблем в текстовете на бюджета, въпреки жалбите до Конституционния съд

Социалният министър Наталия Ефремова не вижда проблем в текстовете на бюджета, въпреки че вече три жалби са подадени в Конституционния съд. Атакуваните текстове са свързани с промените при 4-часовия работен ден и механизма за определяне на минималната заплата.

Наталия Ефремова – министър на труда и социалната политика: "Моят коментар е, че всеки, който има правомощието може да сезира Конституционния съд. Аз лично не виждам проблем в текстовете на закона на държавния бюджет и считам, че Конституционния съд в рамките на своите правомощия ще отсъди по най-правилния начин."