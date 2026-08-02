Бойко Борисов: ГЕРБ има хора, които, ако са кандидати за президент, ще бият на втори тур

Държавата влиза в много сложна ситуация, заяви лидерът на ГЕРБ
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов повтори, че за предстоящия президентски вот трябва да има обща дясна кандидатура. Той разкритикува „Демократична България“, че не са участвали в конституционните жалби срещу неналоженото вето върху закона за държавния бюджет.
Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ-СДС: „ГЕРБ има хора, включително и на тази маса, които, ако са кандидати за президент, ще бият на втори тур, но истинската цел е да има едно голямо обединение по важните теми, не като партии – ние сме различни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде двойка за президент и вицепрезидент, защото държавата влиза в много сложна ситуация.“