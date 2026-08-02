БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради критично ниското ниво на Дунав: Министерството на...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бойко Борисов: ГЕРБ има хора, които, ако са кандидати за президент, ще бият на втори тур

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Политика
Запази

Държавата влиза в много сложна ситуация, заяви лидерът на ГЕРБ

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов повтори, че за предстоящия президентски вот трябва да има обща дясна кандидатура. Той разкритикува „Демократична България“, че не са участвали в конституционните жалби срещу неналоженото вето върху закона за държавния бюджет.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ-СДС: „ГЕРБ има хора, включително и на тази маса, които, ако са кандидати за президент, ще бият на втори тур, но истинската цел е да има едно голямо обединение по важните теми, не като партии – ние сме различни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде двойка за президент и вицепрезидент, защото държавата влиза в много сложна ситуация.“

# ГЕРБ #президентски избори #Бойко Борисов

Последвайте ни

ТОП 24

38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
1
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
17-годишен младеж се бори за живота си след инцидент с електрическа тротинетка край Карлово
3
17-годишен младеж се бори за живота си след инцидент с електрическа...
Урокът „Сеута“ за ЕС: Испанските власти обявиха край на кризата
4
Урокът „Сеута“ за ЕС: Испанските власти обявиха край на...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
5
Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
Предупредиха жителите на Безмер да бъдат внимателни към чуждо присъствие
6
Предупредиха жителите на Безмер да бъдат внимателни към чуждо...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
5
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: У нас

20-годишен шофьор без книжка загина при катастрофа край Бургас
20-годишен шофьор без книжка загина при катастрофа край Бургас
Турция отваря ГКПП "Къркларели Дерекьой - Малко Търново" за преминаване на леки автомобили до 3,5 тона Турция отваря ГКПП "Къркларели Дерекьой - Малко Търново" за преминаване на леки автомобили до 3,5 тона
Чете се за: 02:10 мин.
123 години от Илинденско-Преображенското въстание: Панихида и военен ритуал в местността „Предела“ 123 години от Илинденско-Преображенското въстание: Панихида и военен ритуал в местността „Предела“
Чете се за: 01:40 мин.
Предимно слънчево и горещо Предимно слънчево и горещо
Чете се за: 01:37 мин.
Заради критично ниското ниво на Дунав: Министерството на енергетиката е в непрекъснат контакт с АЕЦ „Козлодуй“ Заради критично ниското ниво на Дунав: Министерството на енергетиката е в непрекъснат контакт с АЕЦ „Козлодуй“
Чете се за: 04:07 мин.
След бурята в Пловдив: Разчистването продължава, десетки са сигналите за изсъхнали дървета След бурята в Пловдив: Разчистването продължава, десетки са сигналите за изсъхнали дървета
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

20-годишен шофьор без книжка загина при катастрофа край Бургас
20-годишен шофьор без книжка загина при катастрофа край Бургас
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Турция отваря ГКПП "Къркларели Дерекьой - Малко Търново" за преминаване на леки автомобили до 3,5 тона Турция отваря ГКПП "Къркларели Дерекьой - Малко Търново" за преминаване на леки автомобили до 3,5 тона
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Заради критично ниското ниво на Дунав: Министерството на енергетиката е в непрекъснат контакт с АЕЦ „Козлодуй“ Заради критично ниското ниво на Дунав: Министерството на енергетиката е в непрекъснат контакт с АЕЦ „Козлодуй“
Чете се за: 04:07 мин.
Общество
123 години от Илинденско-Преображенското въстание: Панихида и военен ритуал в местността „Предела“ 123 години от Илинденско-Преображенското въстание: Панихида и военен ритуал в местността „Предела“
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Натоварено движение на ГКПП „Капитан Андреево“ и...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Достъпът до плажовете: Могат ли хората с увреждания да стигнат до...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
След бурята в Пловдив: Разчистването продължава, десетки са...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Седмичен ценови скок: Доматите поскъпнаха с 16%
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ