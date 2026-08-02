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Спешна помощ по морето: Към кого да се обърнем и колко ще ни струва?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 03:47 мин.
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Каква е първата помощ при леките инциденти до реакцията при животозастрашаващи състояния през лятото? Медицинските екипи по Черноморието са в постоянна готовност. Как е организирана грижата за туристите? Кога лечението започва още на плажа и в кои случаи се налага пациентите да бъдат транспортирани до болница, провери Еляна Цанова.

В разгара на летния сезон плажовете по Южното Черноморие са пълни с туристи, а за тяхната безопасност се грижат както спасителите на плажа, така и медиците.

Д-р Ваня Каменова, медицински пункт на плажа: „Това са реанимационни пунктове, които са свързани с наредбата по водно спасяване. Те отговарят за реанимация, евакуация и действия при водни инциденти и тежки състояния, които са на плажната ивица.“

Д-р Веселина Иванова, медицински пункт на плажа: „Най-честите инциденти, които имаме, предимно са хора с хронични заболявания. В повечето от случаите туристите, тръгвайки на почивка, забравят медикаментите си. Това са и пациентите, които ни търсят за изписване на медикаменти. Имаме и случаи на туристи, които знаят, че има медицински пунктове и имат нужда от помощ. Разбира се, винаги се помага и се оказва помощ веднага. Благодарение на оборудването, с което разполагаме в нашите медицински пунктове, ние можем на място веднага да извършим мониторинг и съответно да определим тежестта и степента на хемодинамиката, тежестта на дехидратацията и в зависимост от това всеки лекар с медицинско образование може да даде своята оценка.“

Медицинската помощ на плажа е безплатна.

Иван Георгиев, началник на Водноспасителната служба в Слънчев бряг: „Тази година основният тип инциденти, които се наблюдават, са инциденти, свързани със здравословното състояние на туристите, предимно на плажната ивица. Част от тях се случват, влизайки във водата – още в плитката част хората падат и после се установява, че по медицинска причина тези хора развиват инфаркт, инсулт или други тежки медицински заболявания. В рамките на първите две минути ние трябва максимално бързо да сме обезопасили пострадалия и да го извадим на твърда повърхност на плажа, за да могат да започнат последващите медицински действия.“

Д-р Нигохос Топузян, управител на медицински център "Свети Николай Чудотворец" в УМБАЛ Бургас: "В Медицинския център имаме разкрит кабинет за неотложна помощ, който обслужва здравноосигурените граждани, предимно такива, с които Медицинският център има сключен договор за обслужване извън тяхното работно време. Такава помощ има и в други медицински центрове, които са сключили подобни договори. Но тя не обхваща пациентите, които са в спешни състояния и които са приоритет към спешните отделения на големите болници. Пациентите, които идват при нас и които търсят такава помощ, заплащат единствено потребителската такса."

Вижте повече във видеото

#лекари на плажа #медицински център на плажа #Южно Черноморие

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