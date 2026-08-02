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Банско джаз фестивал: 29-ото издание събира изпълнители от цял свят

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Малинова
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Чете се за: 01:30 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В Банско се провежда 29-ото издание на Банско джаз фестивал. На фона на величествения Пирин, любителите на джаза могат да се насладят на живо на музикални легенди и изпълнители от цял свят.

Иванова: "В Банско звучи музика и се случва нещо от сутринта в 10:00 часа до малките часове. Тази седмица ни предстои истински звездопад. Всеки ден имаме по една голяма звезда. Предстои ни да чуем и видим Морган Джеймс, да чуем Тим Гарланд, а в неделя ще завършим с проекта на Avishai Cohen – Big Vicious. Съпътстващата програма включва много изложби, сцена за младите таланти в парка, сцена „Децата в джаза“ и изложбата „Висша мода“ на Васил Петрийски. Всичко това се случва в рамките на всеки фестивален ден – от сутринта до вечерта."

Били Колбъм, джаз барабанист: „Публиката беше като миналия път, когато бях тук, но малко по-голяма. Радвам се, че бях тук с моя проект Time Machine и с моите чудесни музиканти. За мен беше чест и се надявам да се върна в България преди края на тази година.“

#Банско #джаз фестивал в Банско

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