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Слънчево и все по-горещо време

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След обяд времето в страната ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31° и 36°, в София – около 31°. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32° и 37°, в София - около 32°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 19 мин. и залязва в 20 ч. и 46 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 27 мин. Луната в София залязва в 10 ч. и 9 мин. и изгрява в 22 ч. и 7 мин. Фаза на Луната: четири дни преди последна четвърт.

На Балканите ще бъде слънчево, след обяд в низините и горещо. Температурите ще продължат бавно да се повишават и в северозападните райони ще бъдат по-високи от средните за началото на месеца.

Слънчево и в много райони по-топло от обичайното ще бъде времето на Пиренейския полуостров, във Франция и в по-голямата част от Апенинския полуостров.

Над крайните северни райони на Италия облачността ще бъде значителна и ще има краткотрайни валежи, след обяд придружени от гръмотевици.

В Централна Европа ще бъде предимно слънчево, на места с временни увеличения на облачността и почти без валежи.

Значителна облачност ще има над Британските острови. В Ирландия ще има валежи, като след обяд в западните райони те ще бъдат интензивни.

В Северна Европа ще бъде предимно облачно, на места и ветровито. По норвежкото крайбрежие се очакват валежи и гръмотевици.

Над северозападните райони на Европейска Русия ще се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, на места значителни по количество. Ще бъде и ветровито.

В останалите райони на Източна Европа времето ще бъде предимно слънчево.

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