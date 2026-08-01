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Пазарът на труда се свива: Обявите за работа са сериозно намалели

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Свиване на пазара на труда в България. След няколко години на изключително силно търсене на работници вече се виждат ясни признаци на охлаждане. Близо 21 хиляди са свободните работни места в страната. Една от големите HR компании отчита спад на обявите с близо една трета само за година. Къде е най-голямото намаление, кои са най-търсените професии в момента и ще се отрази ли това на заплатите – обобщава Виолета Русенова.

Сред най-търсените професии в разгара на лятото са работниците по събиране на отпадъци. С повече от 30 години стаж в чистотата на столицата Траянка е виждала какво ли не. Казва, че харесва работата си.

Траянка, чистач: „В чистотата няма чисто – докато метеш един метър, след това пак е същото. Ние нямаме засега чуждестранци, в нашата фирма колегите сме си само от България.“

Търсенето на работници в чистотата е сезонно, както и в туризма, където традиционно има недостиг на кадри до края на летния сезон.

Светлозар Петров, управител на компания за човешки ресурси: „Това, което се случи, е, че ние станахме по-богата европейска държава – не толкова, колкото ни се иска, но има позиции, за които българите не искат да работят и за тях внасяме персонал от чужбина.“

По-притеснително е намаляването на търсенето в логистиката и транспорта, в производството, както и спадът в IT сектора и аутсорсинга, който продължава от години. Една от причините е силното навлизане на изкуствения интелект, който поема част от дейностите.

Спадът в IT сектора е близо 60%. Ако средната заплата там е около 3000 евро, Траянка казва, че работи за минималното възнаграждение – 620 евро. Последните данни на Националния статистически институт показват, че средната брутна работна заплата е 1475 евро.

Стоян от Благоевград, който има две висши образования, смята, че за нормален живот със съпругата му са необходими поне по 1000 евро месечно.

Стоян Борисов: „В това число не включваме скъпи покупки, скъпи екскурзии. Включваме нормалните разходи на семейството и обучението на децата.“

Именно в Благоевград през последните години се наблюдава сериозен спад в търсенето на работници. Свиването на пазара на труда е сигнал, че компаниите стават по-внимателни при наемането.

Светлозар Петров, управител на компания за човешки ресурси: „Броят на обявите навсякъде, където се публикуват, намалява. Това означава, че фирмите стават по-внимателни с наемането.“

Все повече работодатели се стремят да запазят настоящите си служители и при напускане често не назначават нов човек на освободеното място.

Адриан Николов, Институт за пазарна икономика: „Свободните работни места ни казват какво ще се случва в близко бъдеще на пазара на труда, защото показват намеренията на работодателите да наемат хора.“

Новата реалност на пазара на труда все още не води до рязък ръст на безработицата. Тя остава най-ниската в Европейския съюз, посочва Николов. Най-високият брой заети в България е отчетен през 2008 г., когато работещите са били над 3,5 милиона души. За 18 години те са намалели с близо 600 хиляди.

#месечно възнаграждение #чуждестранни работници #институт за пазарна икономика #НСИ #пазар на труда

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