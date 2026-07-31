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Явор Гечев: Ако можеше да не взимаме решението за настаняването на самолетите, нямаше да го вземем

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Ако можеш да не взимаме това решение за настаняване на самолети, вярвайте ми, ние нямаше да вземем такова решение. Това каза Явор Гечев от "Прогресивна България" в "Панорама" по повод пристигането на първите два от очакваните до 8 американски самолета цистерни у нас.

Явор Гечев, "Прогресивна България": "Но съответно, когато имаш ангажименти, които струват повече на държавата, отколкото тогава да ги вземеш, това е управленското решение, което ние бяхме длъжни да вземем. И то е премерено такова. Но този път е както трябва, защото самолетите в крайна сметка са на определената за това военна база. Не в центъра на София, където рискът е неизмеримо по-голям. И с решение на Народното събрание, такова, каквото пише в законодателство на държавата. Плюс това 15 самолета, срещу няколко такива, които най-вероятно няма да достигнат максималния си брой, който е разрешен, не е едно и също."

Ние имаме традиционно добри отношения с Иран, но искаме да бъдем разбрани, че икономическите последствия за България може да са значителни, ако в крайна сметка не изпълним договор, който е подписан през 2006 г., каза още Гечев.

По повод бюджета за тази година, който влиза в сила от утре, Явор Гечев обясни, че той е възможният бюджет. Този бюджет не прави никой щастлив, но е полезният бюджет, такъв, какъвто може да бъде, категоричен беше той.

"Това е бюджетът, за който, в интерес на истината, беше свалено и предходното правителство и съответно продължен след това такъв какъвто е, от служебния кабинет. Седем месеца той е вървял, такъв какъвто е. От тази гледна точка той е заварен и затова казваме, че той не отразява съществени наши политики и ние ще ги показваме в следващите такива бюджети. От тази гледна точка пак казвам, настоящият бюджет е с възможностите, които има и отразява нещата, които има, но е предпазлив от гледна точка на това, че ако спре плащания по различни поети ангажименти до момента, то може да направи и по-големи бели. Но всъщност той няма кой знае какви нови политики, защото от тук до Нова година на практика дори не може да мине една обществена поръчка."

Гечев допълни, че кабинетът има нелеката задача да прави в първите си 100 дни бюджет и да го чака още един в следващите 100 дни.

Като харизматичен човек и независим политик определи Явор Гечев президента Илияна Йотова.

"Аз бях първият човек, в интерес на истината, такова беше съвпадението заради медийни изяви, в които изразих личната си подкрепа за Илияна Йотова и призовах "Прогресивна България" да направи същото. Аз познавам Илияна Йотова. Тя е изключително харизматичен човек, но обосновано на базата на нейното можене. Тя е добър политик, която има характер, има собствено мнение и мисля, че най-логичното нещо беше ние да изразим собствена подкрепа към нея."

По повод решението сградата на БСП на "Позитано" 20 да бъде отнета от социалистите, Явор Гечев обясни, че е свързан много емоционално с тази сграда и се надява партията да намери юридическите доводи, за да запази централата си.

#състояние на държавата #кандидатура на Илияна Йотова за президент #самолети цистерни #"Прогресивна България" #Явор Гечев #бюджет #новини в Метрото

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